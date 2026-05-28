Bánhatja, aki kimaradt: elképesztő lendülettel pattantak fel a hozamok – világszerte tarolt ez a befektetés az iráni háború első sokkja után

Hamar kilábaltak az iráni háború kiváltotta piaci sokkból a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), mi több, a világszerte tért hódító befektetés a kora tavaszi lefordulás után régen látott lendületet vett, globális vagyonuk pedig jóval 20 ezermilliárd dollár fölé pattant vissza.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen február végén indított háborúja, a Hormuzi-szoros lezárása miatt egekbe szökő energiaárak a piaci bizonytalanságokkal együtt bő 400 milliárd eurós lyukat ütöttek a globális ETF-vagyonon, noha a befektetők még ebben a környezetben is nettó vásárlók maradtak.

ETF-piac: 1500 milliárd dollárral pattant fel áprilisban a népszerű befektetés

Noha áprilisban érdemi előrelépés nem történt a közel-keleti konfliktus gyors lezárására, a piacok – a megnövekedett volatilitással együtt – érezhetően megnyugodtak, a hozamok pedig erőteljesen visszapattantak.

A hagyományos befektetési alapoknál alacsonyabb költségű, mégis jól diverzifikált eszközök vagyona így 7,8 százalékkal 20 507,3 milliárd dollárra ugrott múlt hónapban

az LSEG Lipper pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb kimutatása alapján.

Az áprilisi, kis híján 1500 milliárd dolláros gyarapodáshoz a piaci árfolyamok meredek emelkedése adta a húzóerő javát, 1261,9 milliárd dollárral növelve az ETF-vagyon értékét. A befektetők eközben világszerte 227,8 milliárd eurót fektettek ilyen eszközökbe.

Nagybevásárlást tartottak a megtakarítók

A bőséges friss megtakarításokból

193,8 milliárd dollár érkezett a részvény-ETF-ekbe,

míg a kötvényes termékek 42,7 milliárd dollárt szívtak fel a piacról.

A vegyes portfóliók eközben 3,9 milliárd dollárral gazdagodtak,

a pénzpiaci ETF-ekbe 2,1 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott,

míg az egyéb típusú termékek 100 milliós nettó értékesítéssel zártak.

Az árupiaci ETF-ekből viszont 1,2 milliárd dollár távozott,

az alternatív ETF-ekből pedig 13,5 milliárdos tételt váltottak vissza a tulajdonosaik.

Az alkategóriákat tekintve a globális értékesítést az amerikai részvény-ETF-ek nyerték 93,4 milliárd dollárnyi friss tőkével, közel négyszer annyi megtakarítást bevonzva, mint a második legkeresettebb, 24,7 milliárdos tőkeinjekciót kapó globális részvény-ETF kategória. A legkeresettebb termékek közé tartoztak a technológiai szektorba fektető részvény ETF-ek 20,2 milliárd dolláros értékesítéssel, valamint a globális, ám amerikai papírokat nem tartalmazó részvényes portfóliók, melyek 12,1 milliárd dollárral gazdagodtak. A feltörekvő piaci részvény-ETF-ek 7,4 milliárd dollárral ugyancsak az élmezőnybe tartoztak áprilisban.