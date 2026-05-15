Gyorsan elült az iráni háború okozta pánik: zsákszámra öntik a pénzt ebbe a befektetésbe – négyszeresen visszahozta az árát
Gyorsan magukra találtak az iráni háború okozta piaci sokk után a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) Európában. A világszerte népszerű, jól diverzifikálható és költséghatékony befektetés összvagyona a márciusi, 4,5 százalékos lefordulást követően újult erővel pattant vissza áprilisban.
A kontinensen bejegyzett ETF-ek összvagyona 7,5 százalékkal 2858,4 milliárd dollárra emelkedett a múlt hónapban, meghaladva a közel-keleti konfliktus kitörése előtti szintet is az LSEG Lipper friss adatai szerint.
Talpra állt a közel-keleti sokk után a népszerű befektetés
Az amerikai támadás február végi megindulása, majd a Hormuzi-szoros lezárása és ezzel párhuzamosan az egekbe szökő olaj- és gázárak márciusban 125 milliárd eurót égettek el az európai ETF-ekből, a következő hónapban viszont már 200 milliárd euróval pattant fel az eszközosztályban fialtatott befektetések értéke.
A villámgyors helyreállás nagyobb részt a piaci széljárás fordulásának és így a hozamok ugrásának köszönhető, amely 162,5 milliárdos gyarapodást eredményezett.
A megtakarítók pedig 37,4 milliárd euró értékben vásároltak be az ETF-ekből, közel négyszer akkora tételben, mint az előző hónapban. A jócskán élénkülő kereslet ugyanakkor így is elmaradt a januári és a februári értékesítési volumentől.
Ezeket az ETF-eket keresték a tőzsdézők
A szektorba érkező megtakarítások eloszlása jelentős kockázatvállalási hajlandóságról tanúskodik. A befektetők ugyanis
- a legnagyobb, 29,2 milliárd eurós tételben a részvény-ETF-eket vették,
- kötvényes termékekből további 7,9 milliárd euró értékben táraztak be.
- A pénzpiaci eszközökbe 700 millió euró megtakarítás érkezett,
- miközben a vegyes alapokból 100 millió euró távozott,
- az alternatív ETF-ekből 200 milliós tételben váltottak vissza,
- az árupiaci portfóliókból pedig 300 millió euró tőke folyt ki.
A fő kategóriákon belül a legkedveltebb termékek a globális kitettséget adó részvény-ETF-ek voltak 13,5 milliárd eurós tőkebeáramlással. Az amerikai részvény-ETF-ek 5,9 milliárdos értékesítéssel a második helyen futottak be, megelőzve a technológiai szektor részvény-ETF-jeit, melyekből kétmilliárd eurónyit vásároltak az európai befektetők.
Ezzel szemben a tőzsdézők a legnagyobb tételben az európai részvényes termékektől szabadultak – egymilliárd eurót kitárazva –, és hasonló volumenben adtak el az egészségügyi részvényekből építkező portfóliókból is.
A befektetési szolgáltatók különversenyében utcahosszal diadalmaskodott a globális piacvezető BlackRockhoz tartozó iShares, melynek ETF-jei 10,5 milliárd euró megtakarítást csatornáztak be. A második és a harmadik helyen fej-fej mellett futott be az Amundi négymilliárdos, valamint az Xtrackers 3,9 milliárd eurós tőkebeáramlással.
