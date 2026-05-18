Lenullázták a magyarok kedvenc befektetését: rengeteg pénz folyt el a kötvényekből, az ingatlanban sem bízhattak – a tőzsdei raliból kevesen részesültek

Hiába fordult kedvezőre a piaci széljárás, áprilisban gyakorlatilag nem változott a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) lefrissebb, hétfőn közzétett adatai alapján.

Nem tuditt előrébb lépni áprilisban a kedvelt hazai befektetés / Fotó: wanone.Ss / Shutterstock

A fejlett piaci tőzsdéken igen pozitív hangulat uralkodott, amit a fejlődő tőzsdék még felül is tudnak múlni. A nemzetközi trendbe a hazai börze tökéletesen illeszkedett, a BUX 10 százalékot ralizott az előző hónapban. A devizapiacon a forint rég nem látott szintekre kapaszkodott, az euróval szemben öt százalékot, a dollárhoz képest pedig hét százalékot erősödött.

Százmilliós tételben váltották vissza kötvényeiket a befektetők

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője mínusz 24 milliárd forintot mutat, annak ellenére, hogy a kötvény és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást láthatunk. A kötvényalapoknál azonban jelentős tőkekiáramlás történt, ami negatív tartományba tolta az egyenleget. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként

a Bamosz tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 4 milliárd forinttal növekedett az év negyedik hónapjában. A hónap végén így 21 254 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A pénzpiaci alapokhoz 16,6 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, amin a hozamok ezúttal nem tudtak javítani, de a vagyon így is 3,1 százalékkal növekedett.

A kötvényalapoktól összesen 102,6 milliárd nagyságú tőke távozott.

A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 76,9 milliárd forint,

a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 21,8 milliárdnyi,

a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 3,9 milliárd forint volt.

A hozamok tompítani tudták a tőkekivonás hatását, mindennek hatására a nettó eszközérték 1,4 százalékkal csökkent a hónap folyamán.

A tőzsdei visszapattanást kevés befektetéssel játszották meg az ügyfelek

A vegyes alapokhoz 8,2 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Az alkategóriákon belül az óvatos alapok esetében 2,1 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 9,4 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 0,9 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok, az eredő 2,2 százalékos vagyonnövekedés a hónapban.

A részvényalapokhoz 12,3 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható átfogó pozitív hangulat a vagyongyarapodásban is megjelent. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 3,6 százalékkal növekedett.

A tőkevédett alapokhoz 6,6 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok elmaradtak, ennek megfelelően a kategória vagyona mindösszesen 0,2 százalékkal lett több a hónap folyamán.