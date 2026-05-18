Deviza
EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,41 -0,46% GBP/HUF415,97 +0,54% CHF/HUF394,17 -0,16% PLN/HUF85,03 +0,06% RON/HUF69,23 -0,15% CZK/HUF14,84 -0,02% EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,41 -0,46% GBP/HUF415,97 +0,54% CHF/HUF394,17 -0,16% PLN/HUF85,03 +0,06% RON/HUF69,23 -0,15% CZK/HUF14,84 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79% BUX132 046,37 +0,27% MTELEKOM2 546 +1,43% MOL4 034 +1,05% OTP41 080 -0,05% RICHTER12 450 -1,11% OPUS313,5 +2,12% ANY8 020 +1,01% AUTOWALLIS152 +2,01% WABERERS4 660 0% BUMIX9 377,83 +0,93% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 836,6 +0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BAMOSZ
részvény
tőzsde
kötvény
befektetési alap

Lenullázták a magyarok kedvenc befektetését: rengeteg pénz folyt el a kötvényekből, az ingatlanban sem bízhattak – a tőzsdei raliból kevesen részesültek

Nem változott érdemben a hazai befektetési alapok vagyona áprilisban. A kötvényes befektetésekből 100 milliós tételben szabadulatak az alapkezelők ügyfelei. A hónap nyertesei a részvényalapok voltak 3,6 százalékos bővüléssel, míg az árupiaci portfóliók vagyona közel öt százalékkal zsugorodott.
VG
2026.05.18, 17:16

Hiába fordult kedvezőre a piaci széljárás, áprilisban gyakorlatilag nem változott a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) lefrissebb, hétfőn közzétett adatai alapján.

befektetés, befektetési alapok, kötvény, részvény
Nem tuditt előrébb lépni áprilisban a kedvelt hazai befektetés / Fotó: wanone.Ss / Shutterstock

A fejlett piaci tőzsdéken igen pozitív hangulat uralkodott, amit a fejlődő tőzsdék még felül is tudnak múlni. A nemzetközi trendbe a hazai börze tökéletesen illeszkedett, a BUX 10 százalékot ralizott az előző hónapban. A devizapiacon a forint rég nem látott szintekre kapaszkodott, az euróval szemben öt százalékot, a dollárhoz képest pedig hét százalékot erősödött. 

Százmilliós tételben váltották vissza kötvényeiket a befektetők

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője mínusz 24 milliárd forintot mutat, annak ellenére, hogy a kötvény és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást láthatunk. A kötvényalapoknál azonban jelentős tőkekiáramlás történt, ami negatív tartományba tolta az egyenleget. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként 

a Bamosz tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 4 milliárd forinttal növekedett az év negyedik hónapjában. A hónap végén így 21 254 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A pénzpiaci alapokhoz 16,6 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, amin a hozamok ezúttal nem tudtak javítani, de a vagyon így is 3,1 százalékkal növekedett.

A kötvényalapoktól összesen 102,6 milliárd nagyságú tőke távozott. 

  • A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 76,9 milliárd forint,
  •  a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 21,8 milliárdnyi,
  •  a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 3,9 milliárd forint volt. 

A hozamok tompítani tudták a tőkekivonás hatását, mindennek hatására a nettó eszközérték 1,4 százalékkal csökkent a hónap folyamán.

A tőzsdei visszapattanást kevés befektetéssel játszották meg az ügyfelek

A vegyes alapokhoz 8,2 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Az alkategóriákon belül az óvatos alapok esetében 2,1 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 9,4 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 0,9 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok, az eredő 2,2 százalékos vagyonnövekedés a hónapban.

A részvényalapokhoz 12,3 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható átfogó pozitív hangulat a vagyongyarapodásban is megjelent. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 3,6 százalékkal növekedett.

A tőkevédett alapokhoz 6,6 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok elmaradtak, ennek megfelelően a kategória vagyona mindösszesen 0,2 százalékkal lett több a hónap folyamán.

Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig pozitív a tőkemozgások egyenlege. Igaz, már csak 9,7 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban. A hozamok alig járultak hozzá a gyarapodáshoz, így csupán 0,3 százalékos növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során.

A származtatott alapok esetében gyakorlatilag nem volt tőkemozgás. A hozamok valamelyest javítottak az összképen, így 2,2 százalékos növekedést láthatunk a kategóriánál.

Az ingatlanalapok esetében 17,4 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamok ezúttal elmaradtak, így a nettó eszközérték kereken egy százalékkal csökkent.

Az árupiaci alapok esetében 4,4 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok azonban ezúttal inkább a csökkenéshez járultak hozzá. Mindennek eredőjeként a vagyon 4,6 százalékkal zsugoodott a hónapban.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 37,5 milliárdnyi tőke érkezett. Hozamkifizetéseknek köszönhetően azonban a hónap végén 1,6 százalékos csökkenést könyvelhettek el összeségében az ebbe a körbe tartozó alapok.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu