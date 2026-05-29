Meglepte a magyarokat a profitban úszó biztosító

Brutális profitnövekedést jelentett a CIG Pannónia a díjbevételek látványos visszaesése mellett. A profitot a vállalati vagyonbiztosítás hizlalta, míg a díjbevételek főként a banki csatornában akadtak el. A részvény árfolyama felpattanással reagált.
Faragó József
2026.05.29, 10:49
Frissítve: 2026.05.29, 11:16

Bő 3 százalékot pattant a CIG Pannónia. A biztosítótársaság brutális profitnövekedést jelentett a díjbevételek nagyarányú csökkenése mellett. 

Meglepte a piacot a biztosító / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Profitban úszik a biztosító

Meglepte a piacot a biztosító, hiszen 

az idei első negyedévben: 

  • 1,307 milliárd forint profitot ért el, szemben az egy évvel korábbi 468 millió forinttal, 
  • míg a díjbevételek 17 milliárdról 15 milliárd forintra zsugorodtak.

A biztosító díjbevételeinek 12 százalékos csökkenése két tényező eredője:

• az életbiztosítási díjak 31 százalékkal visszaestek, amiben a banki értékesítési (MBH) csatorna 38 százalékos zsugorodása lehetett döntő,

• míg a nem életbiztosítási díjbevételek (EMABIT) 50 százalékkal megugrottak, amiben a vállalati biztosításoknak volt kulcsfontosságú szerepe.

A kiugró profit elsődleges magyarázata:

  • a 994 millió forintos biztosítástechnikai eredmény, amely 707 millióval nőtt év per év alapon.  
  • Különösen feltűnő a vállalati vagyonbiztosítás szegmens 694 milliós javulása.
CIGPANNONIA részvény
Árfolyam: 306 HUF +10 / +3,27 %
Forgalom: 639 970 HUF
Növekedési pálya jöhet

A biztosító értékelése szempontjából fontos, hogy február közepén kiadtak egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés, hogy 

az ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Ez annak köszönhető, hogy a vitatott követelések 70 százalékáról peren kívül megegyeztek, a CIG számára kedvező módon, amennyiben a tőkekövetelés 65 százalékának kifizetésével megszűnt a per.  Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.

A kurzus a februári 390 forintról 300 forintig morzsolódott. Most 308 forinton jegyzik. A csúszás elsődleges oka, hogy a biztosító több hullámban is együtt esett a hazai politikai papírokkal. Ami a társaság esetében nem feltétlen indokolt.  

 

