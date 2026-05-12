Beszakadt a brit tőkepiac a kormányválság hírére, balos politikusoktól retteg a City

Bizonytalanná vált Keir Starmer brit kormányfő helyzete az önkormányzati választásokon elszenvedett múlt heti fiaskó után. A múlt héten még szinte örömtáncot jártak a Cityben Starmer borítékolt bukása miatt, ám azóta rádöbbentek, hogy még cudarabb világ is jöhet a brit tőkepiacra.
Murányi Ernő
2026.05.12, 17:32
Frissítve: 2026.05.12, 17:48

Zuhanórepülésbe váltott kedden a brit kötvénypiac, a hosszú lejáratú hozamokat közel három évtizedes csúcsra emelve, mivel Keir Starmer miniszterelnök kétségessé vált helyzete újra lángra lobbantotta a szigetország lerobbant pénzügyi helyzetével kapcsolatos aggodalmakat írja a Bloomberg. 

Keir Starmer brit kormányfő / Fotó: AFP

Kínos kijózanodás a Cityben

A Nagy-Britanniában csak giltnek nevezett állampapírok lejárattól függetlenül lefordultak, 

a 30 éves kötvények hozama pedig rövid ideig 5,81 százalékra emelkedett, ami 1998 óta a legmagasabb szint. 

A font 0,7 százalékkal, 1,3517 dollárra gyengült, miközben a londoni részvénytőzsdén két bankpapír, 

  • a NatWest Group 
  • és a Lloyds Banking Group részvényei 

vezették az esést, mivel az elemzők szerint a pénzintézeti szektort magasabb adókkal sújthatja egy baloldalibb irányultságú új kormány.

Bár Starmer a keddi kabinetülésen elutasította a lemondására szóló felhívásokat, a befektetők máris azt találgatják, hogy a lehetséges utódai mit jelentenének a kötvénypiac számára.

A múlt héten amúgy még szinte örömtáncot jártak a Cityben Starmer borítékolt bukása miatt, ám azóta rádöbbentek, hogy még cudarabb világ is jöhet a piacra.

A fő aggodalmat jelenleg ugyanis az képezi, hogy bármelyik új munkáspárti vezető baloldalibb lenne a jelenlegi kormányfőnél, és várhatóan enyhítene a kormányzati hitelfelvételt korlátozó fiskális szabályokon, miközben a brit gazdaság az emelkedő energiaárak és a gyorsuló infláció miatt már most is válsággal küzd

– mondta Matt Cairns, a Rabobank kötvénypiaci stratégiai vezetője. 

Liz Truss emléke kísért Nagy-Britanniában

Az Egyesült Királyságot különösen sebezhetővé teszi a súlyos adósságterhek, a politikai belharcok és a gyenge gazdaság együttes hatása – fűzi hozzá az amerikai hírügynökség. 

Rachel Reeves pénzügyminiszter korábban kijelentette, hogy az adósságszolgálat a költségvetési kiadások minden 10 fontjából már 1 fontot tesz ki, a hitelfelvételi költségek emelkedésével pedig ez az arány tovább nő. 

A Bloomberg Economics szerint a tízéves hozam péntek óta bekövetkezett 20 bázispontos emelkedése kétmilliárd fonttal növeli az államadósság kamatait az évtized végéig.  

Az állampapírok magas hozama az iráni háborúnak, valamint a politikai bizonytalanságnak tudható be, ami rávilágít a konfliktus elhúzódása esetén a globális állampapírpiacokat fenyegető, egyre növekvő lefelé irányuló kockázatra. Az energiaválság miatt ugyanis a fogyasztók is megérzik a szűkös helyzetet, ami arra készteti a kormányokat, hogy kiadásaik növelésével ellensúlyozzák a hatást. Ez rontja a költségvetés helyzetét, és a befektetőknek még egy okuk lesz a kötvénypiac elkerülésére

– emelték ki a Bloomberg stratégái.

A befektetőket a jelenlegi helyzet egyre inkább a 2022-es piaci zavarokra emlékezteti, amikor Liz Truss akkori miniszterelnök egy olyan válságot robbantott ki, amely az angol fontot a szakadékba taszította, a brit állampapírok hozamai pedig az egekbe szöktek.

Azóta a brit állampapírpiac központi szerepet játszik az Egyesült Királyság politikai vitáiban. Starmer és Reeves kínosan vigyáznak rá, hogy a költségvetési szabályok betartásával megnyugtassák a piacot afelől, hogy a kormány nem veri túlzott adósságba az országot. Emiatt persze nem tudnak olyan bőkezűen költeni a közszolgáltatásokra, ahogyan azt a Munkáspártban sokan szeretnék, ami viszont elégedetlenséget szít a parlamenti frakcióban.

