Deviza
EUR/HUF355,37 -0,43% USD/HUF305,25 -0,49% GBP/HUF411,69 -0,54% CHF/HUF389,11 -0,62% PLN/HUF84,01 -0,4% RON/HUF67,86 -0,44% CZK/HUF14,65 -0,41% EUR/HUF355,37 -0,43% USD/HUF305,25 -0,49% GBP/HUF411,69 -0,54% CHF/HUF389,11 -0,62% PLN/HUF84,01 -0,4% RON/HUF67,86 -0,44% CZK/HUF14,65 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 953,86 +0,94% MTELEKOM2 596 -1% MOL3 834 +0,16% OTP40 530 +1,8% RICHTER12 120 +0,99% OPUS313,5 +0,48% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS146,5 -2,05% WABERERS4 620 0% BUMIX9 144,57 -0,33% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 887,78 +1,51% BUX130 953,86 +0,94% MTELEKOM2 596 -1% MOL3 834 +0,16% OTP40 530 +1,8% RICHTER12 120 +0,99% OPUS313,5 +0,48% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS146,5 -2,05% WABERERS4 620 0% BUMIX9 144,57 -0,33% CETOP4 508,68 +0,46% CETOP NTR2 887,78 +1,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetési szolgáltató
iráni háború
brókercég
nyereség

Brókercégek: jól megszedték magukat a hazai profik az iráni háborún – duplázódó forgalom mellett hízott nagyot a nyereség

A február végén kirobbant iráni háború és a közelgő országgyűlési választások is segítették a magyar beektetési vállalatokat az év elején. A brókercégek három hónap alatt félévnyi bevételt termeltek, profitjuk pedig átlépte a 10 milliárd forintot.
K. T.
2026.05.26, 12:37
Frissítve: 2026.05.26, 12:44

Jól jöttek ki az iráni háború február végi kitörése okozta piaci felfordulásból a hazai brókercégek, melyek hatalmas nyereséget termeltek a közel-keleti konfliktus nyomán megélénkült tőzsdei hullámzásokból és a megnövekedett kereskedési aktivitásból az idei első negyedévben.

brókercégek, befektetési szolgáltató, bevétel, nyereség
Erősen kezdték az évet a hazai brókercégek, bevételeik és profitjuk is megugrott / Fotó: Shutterstock

A tíz hazai befektetési vállalakozás bevétele, üzemi eredménye és adózás utáni nyeresége is megugrott 2026 első három hónapjában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb kimutatása alapján.

Duplázták forgalmukat, kövér profitot zsebeltek be a brókerek

A brókerek befektetési szolgáltatásokból származó 

bevétele több mint duplájára, 354 milliárd forintra ugrott az év elején, és ezzel három hónap alatt akkora forgalmat értek el, mint 2025-ben egy félév alatt.

A forgalom felpörgése mellett az üzemi eredmény még dinamikusabban, háromszorosára hízott, meghaladva a 10 milliárd forintot.

Az adózás előtti eredmény negyven százalékkal ugyancsak 10,1 milliárd forintra gyarapodott, amiből a brókercégek 700 millió forintot fizettek be az államkasszába.

A hazai befektetési szolgáltatók összesített adózott nyeresége így 43 százalékkal 9,4 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, éves alapon

A profit azzal együtt ugrott nagyot, hogy a pénzügyi  műveleteken tavaly elért, közel négy milliárd forint pluszt idén év elején lényegében lenullázta a devizapiacon nagyot erősödő forint.

Az iráni háború és a közelgő országgyűlési választások is segítették a brókercégeket az év elején

A meredeken javuló teljesítmény döntően a felpörgő kereskedési volumennek köszönhető, amit a Hormuzi-szoros lezárásához vezető amerikai-iráni háború és a magyar országgyűlési választások előtti befektetői pozicionálás is ösztönzött.

A nagyobb tételben tőzsdéző ügyfelek két és félszeresére, 329 milliárd forintra pörgették a befektetési szolgáltatók elsődleges bevételforrásának számító kereskedelmi bevételeket.

Az értékpapírok forgalomba hozatalából származó bevételek eközben 40 százalékkal 8,7 milliárd forintra apadtak, a bizományosi tevékenységből ötödével több pénz, 19,6 milliárd forint folyt be, az egyéb befektetési szolgáltatások árbevétele pedig közel negyedével, 3,2 milliárd forintra bővült.

A bevételek felpörgésével együtt az alaptevékenység ráfordításai is jelentősen, 132 százalékkal nőttek, 320 milliárdos terhet róva a szolgáltatókra.

Ezek mellett az anyagi jellegű kiadások ugyanakkor nyolc százalékkal mérséklődtek, miközben saját alkalmazottaikra fordított, személyi kiadásaikat öt százalékkal faragták le a brókercégek. Előbbi tételek három milliárd forintot jelentettek, utóbbiak összesen 2,8 milliárd forintra rúgtak január és március között.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu