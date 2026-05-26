Brókercégek: jól megszedték magukat a hazai profik az iráni háborún – duplázódó forgalom mellett hízott nagyot a nyereség

Jól jöttek ki az iráni háború február végi kitörése okozta piaci felfordulásból a hazai brókercégek, melyek hatalmas nyereséget termeltek a közel-keleti konfliktus nyomán megélénkült tőzsdei hullámzásokból és a megnövekedett kereskedési aktivitásból az idei első negyedévben.

A tíz hazai befektetési vállalakozás bevétele, üzemi eredménye és adózás utáni nyeresége is megugrott 2026 első három hónapjában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb kimutatása alapján.

Duplázták forgalmukat, kövér profitot zsebeltek be a brókerek

A brókerek befektetési szolgáltatásokból származó

bevétele több mint duplájára, 354 milliárd forintra ugrott az év elején, és ezzel három hónap alatt akkora forgalmat értek el, mint 2025-ben egy félév alatt.

A forgalom felpörgése mellett az üzemi eredmény még dinamikusabban, háromszorosára hízott, meghaladva a 10 milliárd forintot.

Az adózás előtti eredmény negyven százalékkal ugyancsak 10,1 milliárd forintra gyarapodott, amiből a brókercégek 700 millió forintot fizettek be az államkasszába.

A hazai befektetési szolgáltatók összesített adózott nyeresége így 43 százalékkal 9,4 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, éves alapon.

A profit azzal együtt ugrott nagyot, hogy a pénzügyi műveleteken tavaly elért, közel négy milliárd forint pluszt idén év elején lényegében lenullázta a devizapiacon nagyot erősödő forint.

Az iráni háború és a közelgő országgyűlési választások is segítették a brókercégeket az év elején

A meredeken javuló teljesítmény döntően a felpörgő kereskedési volumennek köszönhető, amit a Hormuzi-szoros lezárásához vezető amerikai-iráni háború és a magyar országgyűlési választások előtti befektetői pozicionálás is ösztönzött.

A nagyobb tételben tőzsdéző ügyfelek két és félszeresére, 329 milliárd forintra pörgették a befektetési szolgáltatók elsődleges bevételforrásának számító kereskedelmi bevételeket.

Az értékpapírok forgalomba hozatalából származó bevételek eközben 40 százalékkal 8,7 milliárd forintra apadtak, a bizományosi tevékenységből ötödével több pénz, 19,6 milliárd forint folyt be, az egyéb befektetési szolgáltatások árbevétele pedig közel negyedével, 3,2 milliárd forintra bővült.