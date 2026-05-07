Az MI aranybányává tette a memóriapiacot, 80 százalékos profitokkal kaszálnak a chipgyártók – mutatjuk az árfolyamokat
Elszálltak a profitok a memóriapiacon. Vannak olyan chipgyártók, amelyek profitja elérte a 80 százalékot – és úgy látszik, ezt fenn is tudják tartani – derült ki a The Wall Street Journal szerdai cikkéből.
Hosszabb távon is örülhetnek a chipgyártók – egyelőre nincs, aki a profitjukba marhatna
A magas profit azonban azért is van, mert az erősen ingadozó iparágban a nyereségesség sosem volt magától értetődő. A memóriagyártó Micron Technology és Sandisk, valamint a merevlemezgyártó Seagate és Western Digital is termeltek már éves üzemi veszteséget az elmúlt három évben legalább egyszer.
Azóta azonban a mesterséges intelligencia (MI) berobbant a világba, és az ahhoz szükséges energiaipar mellett a világgazdaság húzó ágazatává vált. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és működtetéséhez ugyanis rengeteg chip és merevlemez, összességében pedig adatközpont kell – azokhoz pedig temérdek mennyiségű villamosenergia.
Ennek eredményeképpen a fenti vállalatok termékei iránt megugrott a kereslet az elmúlt évben.
A Sandisk és a Micron bruttó profitja jelenleg 80 százalék az árbevételén. Erre koábban nem volt példa, mivel a nyereség eddig legfeljebb 60 százalékot ért el
– magyarázta a WSJ.
Ha valamin ekkora bruttó nyereség van, akkor gyorsan érkeznek a versenytársak, amik letörik a brutális hasznot – gondolhatnánk. Azonban ebben az iparágban nem így van: egyrészt rendkívül tőkeigényes a chipgyártás, másrészt pont ennyire hosszú felépítené a gyártókapacitást is. Ez megmagyarázza, hogy miért nem fognak egyhamar megváltozni azok a piaci feltételek, amelyek ilyen profitokat hajtanak. A memória iránti kereslet pedig várhatóan addig is meredeken nőni fog.
A magas kereslet, az inputköltségek, és az ágazat sajátosságai miatti magas profit pedig azt eredményezi, hogy durván megugrottak a memóriachipek árai, amik magukkal húzták a technológiai termékek, például az okostelefonok, a laptopok, de még a személyautók eladási árait.
A múlt héten a Microsoft 25 milliárd dollárral emelte idei tőkekiadási előrejelzését, a Meta Platforms pedig 10 milliárd dollárral növelte tervezett beruházásait. Mindkét cég az emelkedő alkatrészköltségekkel indokolta ezt.
A láncreakció, ami miatt megdrágultak a telefonok és számítógépek
Az MI-rendszerek működéséhez nagy mennyiségű speciális DRAM-memória kell. Az ezeken futó algoritmusok hatalmas adatállományokat termelnek, amelyeket nagy sebességgel kell eltárolni és visszatáplálni a modellekbe. Ezek a memóriaigények úgyt nőnek, ahogy az MI-rendszerek egyre erősebbé válnak.
A drága, nagy teljesítményű memória gyártása kiszorítja a gyártói kapacitást azoktól a memóriatípusoktól, amelyeket az okostelefonoktól a hangszórókon át az autókig mindenben használnak.
Ez mindenki számára felhajtja az árakat, még az Applenek is, amely híres a kiváló ellátási láncáról és arról, hogy kedvező feltételeket harcolt ki beszállítóitól. Tim Cook vezérigazgató a vállalat múlt heti gyorsjelentésekor elismerte, hogy a memóriaárak egyre nagyobb hatást gyakorolnak az üzletükre.
Mint lapunk korábban rávilágított, a Counterpoint Research kutatócég szerint idén lassulásra kell számítani az okostelefonok piacán. A DRAM- és NAND-memória hiánya, valamint az alkatrészköltségek emelkedése miatt kevesebb okostelefon találhat gazdára 2026-an. A csipgyártók ugyanis az MI-adatközpontokat részesítik előnyben a fogyasztói eszközökkel szemben.
Kilőttek a memóriachipgyártók árfolyamai
A hiány a memóriagyártók részvényeit is hajtja felfelé.
A Sandisk ma közel hétszer annyit ér, mint hat hónappal ezelőtt, míg a Seagate és a Western Digital részvényei csaknem megháromszorozódtak ugyanebben az időszakban.
A Micron, amely csak az elmúlt hónapban 75 százalékot emelkedett, ma már többet ér, mint az Exxon Mobil, pedig utóbbi egy virágzó olajpiacon tevékenykedik.
- Az ilyen árfolyamemelkedések alapján a memóriaipari részvények könnyen esésre érettnek tűnhetnek, tekintettel az ágazat történelmi volatilitására.
- Ugyanakkor az MI-számítási kapacitás iránti kereslet és a rendszerek, illetve adatközpontok kiépítésének hosszú átfutási ideje olyan üzleti gyakorlatváltozásokat is előidéz, amelyek végső soron csillapíthatják a memóriaipar ingadozásait.
- A nagy vevők ma már hosszú távú szerződéseket kötnek a beszállítókkal, hogy biztosítsák hozzáférésüket a létfontosságú alkatrészekhez, és egyes megállapodások akár öt évre is szólnak – mutatott rá a tőzsdei szaklap.
Ez éles váltás egy olyan iparághoz képest, amely hosszú ideig 30 napos megállapodások alapján működött. A Sandisk múlt héten közölte, hogy öt nagy ügyféllel kötött új üzleti modell szerinti megállapodásokat, amelyek a következő pénzügyi évre gyártókapacitásának több mint harmadát lefedik. A Western Digital a saját konferenciahívásán azt mondta, hogy ma már vannak olyan ellátási megállapodásai, amelyek 2029-ig szólnak.
A memóriapiaci részvények egy része még így is olcsónak tűnik.
A Micron és a Sandisk a következő négy negyedévre várt eredményük hétszeres–kilencszeres szorzójón forog, míg a PHLX Semiconductor Indexben szereplő részvények medián értékeltsége a FactSet adatai szerint jelenleg körülbelül 37-szeres előretekintő eredményszorzó.
Kérdés az, hogy a félvezetőipar cégei ennek a növekedésnek az eredményé hosszú távon meg tudják-e őrizni.
