Bukarest tőzsdére vitte a Magyarországon is működő nagy turisztikai céget

A vállalat részvényeit túljegyezték a befektetők, de az IPO-ár aljához közel alakult ki az ár. A Christian Tour Magyarországon is jelen van, a kereskedés a részvényekkel június 22-én indulhat.
K. B. G.
2026.05.29, 11:42
Frissítve: 2026.05.29, 11:49

Tőzsdére lép az egyik legnagyobb román turisztikai vállalat, a Christian Tour, mely az IPO keretében 149 millió lejt (több mint 10 milliárd forint) hajtott fel a cég pénteki közleménye szerint. A helyszín Bukarest. A virágzó magyar turisztikai szektor nincs jelen a budapesti tőzsdén, bár egyes jegyzett cégek fektettek már turisztikai projektekbe. 

A Christian Tour a világ minden tájára kínál utakat, de nemzetközi utasok számára Romániába is szervez utakat / Fotó: Kitzcorner / Shutterstock

Erre költi a befolyt pénzt a Christian Tour

A vállalat a befolyt bruttó 122 millió lej sorsáról is tájékoztatott, ezek szerint a pénzt az organikus növekedésre, a digitális átállásra és a piaci konszolidációra is használná, szelektív felvásárlásokkal is – jelenti a Bloomberg.

A részvényenként 1,895 lejes ár a cég értékét 410 millió lejben (közel 28 milliárd forintban) határozza meg, így a kibocsátással 37 százalékos közkézhányad alakul ki. 

Ez az előzetesen meghatározott 1,875–2,135 lej közötti árfolyam aljához van inkább közelebb.

Az 1997-ben alapított Christian Tour mára Románia egyik legnagyobb integrált utazási platformjává vált, főként külföldi társasutazásokat kínál a világ minden részére, de a cég szervez Romániába tartó utazásokat is nemzetközi látogatók részére, így Magyarországon is jelen van.

A kereskedés a bukaresti tőzsdén várhatóan június 22-én kezdődik, a cég részvényei a TRIP szimbólummal lesznek elérhetők a bukaresti tőzsde honlapja szerint. Az ajánlat során mintegy 121 százalékos túljegyzés volt a felkínált részvényekre, így majdnem 66 millió új részvényt hoz létre a társaság, míg több mint 13 millió részvényt az egyik nagy tulajdonos, a CPM Cambridge Holding dob piacra az IPO keretében.

A Christian Tour Magyarországon a budapesti Rákóczi úton működtet irodát. A romániai anyacég néhány éve lépett be a magyar piacra.

