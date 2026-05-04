EUR/HUF362,19 -0,14% USD/HUF309,31 0% GBP/HUF419,29 -0,17% CHF/HUF395,1 -0,2% PLN/HUF85,19 -0,28% RON/HUF69,72 -0,09% CZK/HUF14,86 -0,16%
BUX133 809,05 +0,02% MTELEKOM2 480 +0,97% MOL4 172 +0,86% OTP41 840 +0,57% RICHTER12 760 -2,43% OPUS333 +1,5% ANY7 370 -0,14% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS4 600 -1,09% BUMIX9 129,41 -0,05% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 725,11 +0,23%
6,7 milliárdos tőkeemelés az UniCreditnél: az olasz farkas készen áll, hogy övé legyen a német bárány

Szinte egyhangú szavazással járult hozzá az UniCredit közgyűlése a bank tőkeemeléséhez. Ezzel meglesz a fedezete a Commerzbank-tulajdonosoknak felkínált részvénycserének.
Murányi Ernő
2026.05.04, 15:54
Frissítve: 2026.05.04, 16:36

Folytathatja az UniCredit a Commerzbank felvásárlását, miután az olasz nagybank részvényeseinek a 99,55 százaléka hétfő reggel megszavazta az akvizíció finanszírozására szolgáló, legfeljebb 470 millió új részvény kibocsátását.

Felsorakoztak a befektetők az olasz nagybank mögé, folytatódhat a Commerzbank bekerítése / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem sajnálják a pénzt a Commerzbank részvényeire

A bankóriás részvényesei egy rendkívüli közgyűlésen hagyták jóvá a 6,7 milliárd eurós tőkeemelést, aminek következtében az olasz bank kedden már be is nyújthatja a pénzintézeti csoport ajánlatát, amelyet a következő négy héten keresztül fogadhatnak el a Commerzbank részvényesei - jelentette be az UniCredit.

A vételi ajánlat tartalmát már márciusban ismertették, miután valamivel 30 százalék alatti részesedést szereztek az olaszok. A Commerzbank minden egyes részvényéért 0,485 új UniCredit-részvényt kínálnak, amivel a frankfurti bank részvényeit 30,8 euróra, teljes kapitalizációját pedig összességében 35 milliárd euróra értékelték. A Commerzbank papírjai azonban az utóbbi időben jelentősen drágultak, hétfőn napközben például 34,4 körül ingadozott a kurzus.

A Bloomberg szerint a német törvények előírják, hogy a 30 százalékos részesedés elérésekor kötelező vételi ajánlatot tenni. Az UniCredit ezért most egy alacsony prémiumú ajánlattal - úgynevezett low-ball biddel - kívánja átlépni ezt a küszöböt, hogy később szabadon vásárolhasson részvényeket a piacon anélkül, hogy azonnal át kellene vennie az irányítást.

Nagy tervek az UniCreditnél

Andrea Orcel 2024 szeptembere óta érdeklődik a Commerzbank iránt, bár a német hitelintézet és a berlini kormány visszautasította a közeledését. Ha viszont összejönne a fúzió, az Európa legnagyobb gazdaságának egyik legjelentősebb szereplőjévé tenné az olasz bankot, és további konszolidációt ösztönözhetne az ágazatban.

Az UniCredit messze a Commerzbank legnagyobb részvényese, megelőzve a német kormányt is. Orcel nemrégiben bemutatott egy szerkezetátalakítási tervet a potenciális felvásárlást követően, amely mintegy 7000 munkahely megszűnését eredményezheti Németországban. 

Az egyesült csoport ugyanakkor Orcel szerint 2030-ban már körülbelül 21 milliárd euró nettó nyereséget termelhetne. Ha az UniCredit nem szerzi meg a teljes irányítást, de a Commerzbank elfogadja az UniCredit stratégiai javaslatait, akkor is megvalósíthatók a fejlesztések.

Az olasz bank - amely már  Németországban megszerezte a HypoVereinsbankot - az újabb akvizícióval főként a német kis- és középvállalati, valamint lakossági szegmensben számít a szinergiák révén bővülésre.

A Commerzbank részvényei hétfő délutánig 2,5 százalékkal, 34,3 euróra, az UniCredité 1,3 százalékkal, 64,8 euróra estek.

 

 

