6,7 milliárdos tőkeemelés az UniCreditnél: az olasz farkas készen áll, hogy övé legyen a német bárány

Folytathatja az UniCredit a Commerzbank felvásárlását, miután az olasz nagybank részvényeseinek a 99,55 százaléka hétfő reggel megszavazta az akvizíció finanszírozására szolgáló, legfeljebb 470 millió új részvény kibocsátását.

Nem sajnálják a pénzt a Commerzbank részvényeire

A bankóriás részvényesei egy rendkívüli közgyűlésen hagyták jóvá a 6,7 milliárd eurós tőkeemelést, aminek következtében az olasz bank kedden már be is nyújthatja a pénzintézeti csoport ajánlatát, amelyet a következő négy héten keresztül fogadhatnak el a Commerzbank részvényesei - jelentette be az UniCredit.

A vételi ajánlat tartalmát már márciusban ismertették, miután valamivel 30 százalék alatti részesedést szereztek az olaszok. A Commerzbank minden egyes részvényéért 0,485 új UniCredit-részvényt kínálnak, amivel a frankfurti bank részvényeit 30,8 euróra, teljes kapitalizációját pedig összességében 35 milliárd euróra értékelték. A Commerzbank papírjai azonban az utóbbi időben jelentősen drágultak, hétfőn napközben például 34,4 körül ingadozott a kurzus.

A Bloomberg szerint a német törvények előírják, hogy a 30 százalékos részesedés elérésekor kötelező vételi ajánlatot tenni. Az UniCredit ezért most egy alacsony prémiumú ajánlattal - úgynevezett low-ball biddel - kívánja átlépni ezt a küszöböt, hogy később szabadon vásárolhasson részvényeket a piacon anélkül, hogy azonnal át kellene vennie az irányítást.

Nagy tervek az UniCreditnél

Andrea Orcel 2024 szeptembere óta érdeklődik a Commerzbank iránt, bár a német hitelintézet és a berlini kormány visszautasította a közeledését. Ha viszont összejönne a fúzió, az Európa legnagyobb gazdaságának egyik legjelentősebb szereplőjévé tenné az olasz bankot, és további konszolidációt ösztönözhetne az ágazatban.

Az UniCredit messze a Commerzbank legnagyobb részvényese, megelőzve a német kormányt is. Orcel nemrégiben bemutatott egy szerkezetátalakítási tervet a potenciális felvásárlást követően, amely mintegy 7000 munkahely megszűnését eredményezheti Németországban.

Az egyesült csoport ugyanakkor Orcel szerint 2030-ban már körülbelül 21 milliárd euró nettó nyereséget termelhetne. Ha az UniCredit nem szerzi meg a teljes irányítást, de a Commerzbank elfogadja az UniCredit stratégiai javaslatait, akkor is megvalósíthatók a fejlesztések.