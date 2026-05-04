Európa legnagyobb hadiipari IPO-ja csak egy átverés volt? Shorttámadás indult a CSG ellen

Súlyos vádakat fogalmaztak meg az európai hadiipar reménységével szemben. A CSG árfolyama azonban már korábban is gödörben volt.
Kosztolányi Bálint
2026.05.04, 15:14

Hosszú írásban ment neki az idei európai tőzsdei bevezetések (IPO) egyik legfontosabb szereplőjének, az amszterdami tőzsdén debütált Czechoslovak Groupnak (CSG) a Hunterbrook. A különleges üzleti modellel működő, a hírgyártást a tőzsdei kereskedéssel és a médiatermék riportjain alapuló pereskedéssel kiegészítő Hunterbrook közölte, hogy short pozícióval rendelkezik a cseh fegyvergyártás üdvöskéjével szemben és számos vádat felsorolt ennek indoklása céljából.

A CSG nagysikerű IPO-ja után az árfolyam lefelé indult / Fotó: NurPhoto via AFP

A CSG részvényei már eddig is lefelé szánkáztak

Azonban a CSG IPO-jának sikere ellenére a cég részvényei már a Hunterbrook hétfői írása előtt is lejtmenetben voltak, csaknem lefeleződtek a januári debütálás óta. Ehhez társulnak a frissen megnevezett vádak, melyek között találhatók olyanok, mint a lőszerek gyártás helyett viszonteladása vagy épp a leányvállalatok működését uraló, a cég által nem ismertetett bennfentesek és más súlyos állítások is.

A Rheinmetall versenytársának szánt cég sztorija a tőzsdei bevezetés után szinte azonnal elkezdett összeomlani, így olyan hírek jelentek meg, hogy 

Szlovákia állításával szemben nyolc másik ország hivatalosan nem csatlakozott egy olyan, 58 milliárd eurós lőszerüzlethez, amit a cég növekedése egyik zálogaként hirdetett, 

vagy hogy az egyik kulcsfontosságú leányvállalatot különleges jogok segítségével gyakorlatilag ellenőrző Petr Kratochvíl 1,4 milliárd eurót követel a vállalattól egy opciós ügylet eredményeként.

Sokkal kevesebb lőszert gyárthat a CSG, mint gondoltuk volna

A Hunterbrook vizsgálta azt is állítja, hogy a cég sikerét alapvetően meghatározó lőszerek túlnyomó többségét a CSG nem maga gyártja le, hanem azokat csak tovább értékesíti, aminek az elérhető készletek hamarosan gátat vethetnek. A vállalat története azonban akár igazolhatja is az állításokat, hiszen a CSG kezdetben régi lőszerek és más, szovjet időkből származó felszerelés helyreállításával foglalkozott. 

A vádak között korrupció is szerepel, ami azonban nincs kellően bizonyítva.

A short-jelentés arra is kitér, hogy korábban a cseh fegyvergyártó – mely brutális bevételt könyvelhetett el az Ukrajnába tartó fegyverszállításokon – kifejezetten jó orosz kapcsolatokkal is rendelkezett, Bár a cég szerint ezeket a kötelékeket évekkel korábban felszámolták, tekintve a cég kitettségét a NATO-országokba tartó eladások felé, ezek bármiféle maradványa jelentőséggel bírhat.

A Hunterbrook állításait a CSG tagadta, és egyebek mellett azzal érvelt, hogy a sajtótermék kérdései hiányos információkon alapulnak. Ennek ellenére hétfőn a cseh fegyvergyártó részvényei mínuszban jártak, éles ellentétben a száernyaló európai hadiipari cégekkel.

