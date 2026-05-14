Már az OpenAI jövő évi parkettre lépését árazhatja az MI csip startup mai antréja

Ma kezdi a kereskedést a Nasdaqon a Cerebras Systems amerikai csipgyártó, mely 5,55 milliárd dollárt gyűjtött az elsődleges nyilvános részvénykibocsátáson (IPO). A cég tegnap közölte, hogy a 30 millió darab részvény, eredetileg 150-160 dollárra belőtt, árát 185 dollárra emelték.

A cég csipjeit következtetési sémák végrehajtására építik / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A csip startup, amelyet az OpenAI és Sam Altman támogat, szerdán közölte, hogy 30 napos opciót adott a részvényt jegyzőknek további 4,5 millió részvény megvásárlására. Várhatóan ma kezdik meg a kereskedést a Nasdaq Global Select Marketen, az ajánlat pedig május 15-én zárul.

A cég csipjeit következtetési sémák végrehajtására építik. Ez a mesterséges intelligencia betanítását követő fázis,

amikor a már betanított MI modell, korábban nem látott adatok alapján

előrejelzést készít,

döntéseket hoz,

új tartalmakat állít össze.

Mindez azt célozza, hogy az MI modell reagálni tudjon a felhasználók lekérdezéseire. A mesterséges intelligencia piacon megnőtt a kereslet az ilyen csipekre, melyeken az MI laborok futtatják modelljeiket az alapképzésük után.

Januárban

az OpenAI több milliárd dolláros megállapodást kötött a Cerebras számítástechnikai kapacitásának megvásárlására.

Azzal a céllal, hogy csipjeit használja a népszerű ChatGPT chatbot működtetésére.

A News Corp, mely a The Wall Street Journal és a Dow Jones Newswires tulajdonosa, tartalomlicenc-partnerséget köt az OpenAI-val.

Többek közt a Morgan Stanley és a Citigroup is tanácsadója a Cerebrasnak a tőzsdei bevezetés során.

A mostani mesterséges intelligencia IPO és

a Cerebras tőzsdei fogadtatása azért is izgalmas, mert az OpenAI jövő tavasszal tervezi a parkettre lépést.

Az OpenAI legutóbb 852 milliárd dolláros befektetés utáni értékelést (post-money valuation) kapott egy márciusi tőkeemelés során. Ezzel az értékeléssel mindhárom vállalat bőven kimeríti az unikornis startup (1 milliárd dolláros érték feletti vállalat) fogalmát.