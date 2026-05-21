A gazdáknak nincs pénzük új kombájnokra – szenved a John Deere is
Amerika legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártója, a Deere & Company csökkenő nyereségről számolt be üzleti évének második negyedévéről, elsősorban a traktorok és kombájnok iránt megcsappant kereslet következtében. A nettó nyereség 1,77 milliárd dollárra, azaz részvényenként 6,55 dollárra esett vissza a május 3-án véget ért negyedévben az egy évvel korábbi 1,8 milliárd dollárról, azaz részvényenként 6,64 dollárról.
A forgalom eközben 5 százalékkal, 13,37 milliárd dollárra nőtt, a pluszbevételt a kis mezőgazdasági és építőipari gépek szegmensének értékesítése hozta a Deere számára (3,48 milliárd dollár, plusz 16 százalék). A legnagyobb szegmens – a termelés és precíziós mezőgazdaság – értékesítése viszont 14 százalékkal, 4,50 milliárd dollárra zuhant. Nem lehetett viszont panasz az építőipari és erdészeti gépek szegmensének 29 százalékkal, 3,79 milliárd dollárosra hízott forgalmára.
A Deere a vámokon is sokat veszített
A nyereség visszaesése nem volt meglepetés, különösen azok után, hogy az elmúlt években az agrárium bizonytalan kilátásai miatt a gazdák egyre halogatták az új, korszerűbb gépek beszerzését, és egyre többen választják inkább a bérleti konstrukciókat. A farmereket az alacsony terményárak és a folyamatosan növekvő költségek is sújtották, egyre kevesebb pénzt tudtak félretenni fejlesztésekre, nem is szólva a magas kamatlábakról, a hitelezés szigorodásáról.
Nem tett jót az agráriumnak Donald Trump kiszámíthatatlan importvámpolitikája sem, tekintettel arra, hogy emiatt a szereplők termelési költségei megnövekedtek abban az ágazatban, amely régóta a globális ellátási-beszállítói láncra támaszkodik. A vámok
- egyfelől jelentősen megdrágították az alapanyagok beszerzését, a cég importból származó vas- és acélszükségletét például tavaly 600 millió dolláros extra vámteher sújtotta,
- másfelől az alacsonyabb költségek miatt külföldre vitt összeszerelés is visszaütött most, hiszen például a Mexikóból „hazahozott” agrárgépek külföldi eredetűnek minősülnek, s érvényesek rájuk a megemelt vámtételek.
Ha azt nézzük, hogy a Deere termékeinek 50 százaléka az észak-amerikai piacon kel el, akkor érthető, hogy a cég a költségeit minden eszközzel igyekszik kordában tartani.
A nyereségtervet azért várhatóan tartani tudják
Jól jellemzi a helyzet sanyarúságát, hogy az Egyesült Államok nettó mezőgazdasági jövedelme, amely az agrárium jövedelmezőségének általános mérőszáma, várhatóan 0,7 százalékkal csökken 2026-ban az ország Mezőgazdasági Minisztériuma szerint – emlékeztet beszámolójában a Reuters.
John May elnök-vezérigazgató a gyorsjelentésben jelezte: minden tőlük telhetőt megtettek, hogy alkalmazkodjanak a piaci körülmények megváltozásához, s diverzifikált portfóliójuk révén ez szerinte sikerült is. A társaság az első üzleti fél évben 2,43 milliárd dolláros adózott nyereséggel zárt, s most úgy látják, hogy az éves célt, ami 4,5–5 milliárd közé esik, teljesíteni tudják.
A piac mindenesetre nem volt kíméletes a Deere-vel, a gépgyártó óriásvállalat részvényárfolyama 4 százalékot zuhant a gyorsjelentés publikálását követően, ennyit erodálva az idei 20 százalékos árfolyamnyereségből.