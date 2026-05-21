A gazdáknak nincs pénzük új kombájnokra – szenved a John Deere is

Amerika legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártója, a Deere & Company csökkenő nyereségről számolt be üzleti évének második negyedévéről, elsősorban a traktorok és kombájnok iránt megcsappant kereslet következtében. A nettó nyereség 1,77 milliárd dollárra, azaz részvényenként 6,55 dollárra esett vissza a május 3-án véget ért negyedévben az egy évvel korábbi 1,8 milliárd dollárról, azaz részvényenként 6,64 dollárról.

A John Deere traktorjaiból kevesebb fogyott a második üzleti negyedévben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A forgalom eközben 5 százalékkal, 13,37 milliárd dollárra nőtt, a pluszbevételt a kis mezőgazdasági és építőipari gépek szegmensének értékesítése hozta a Deere számára (3,48 milliárd dollár, plusz 16 százalék). A legnagyobb szegmens – a termelés és precíziós mezőgazdaság – értékesítése viszont 14 százalékkal, 4,50 milliárd dollárra zuhant. Nem lehetett viszont panasz az építőipari és erdészeti gépek szegmensének 29 százalékkal, 3,79 milliárd dollárosra hízott forgalmára.

A Deere a vámokon is sokat veszített

A nyereség visszaesése nem volt meglepetés, különösen azok után, hogy az elmúlt években az agrárium bizonytalan kilátásai miatt a gazdák egyre halogatták az új, korszerűbb gépek beszerzését, és egyre többen választják inkább a bérleti konstrukciókat. A farmereket az alacsony terményárak és a folyamatosan növekvő költségek is sújtották, egyre kevesebb pénzt tudtak félretenni fejlesztésekre, nem is szólva a magas kamatlábakról, a hitelezés szigorodásáról.

Nem tett jót az agráriumnak Donald Trump kiszámíthatatlan importvámpolitikája sem, tekintettel arra, hogy emiatt a szereplők termelési költségei megnövekedtek abban az ágazatban, amely régóta a globális ellátási-beszállítói láncra támaszkodik. A vámok

egyfelől jelentősen megdrágították az alapanyagok beszerzését, a cég importból származó vas- és acélszükségletét például tavaly 600 millió dolláros extra vámteher sújtotta,

másfelől az alacsonyabb költségek miatt külföldre vitt összeszerelés is visszaütött most, hiszen például a Mexikóból „hazahozott” agrárgépek külföldi eredetűnek minősülnek, s érvényesek rájuk a megemelt vámtételek.

Ha azt nézzük, hogy a Deere termékeinek 50 százaléka az észak-amerikai piacon kel el, akkor érthető, hogy a cég a költségeit minden eszközzel igyekszik kordában tartani.