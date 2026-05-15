Újabb vezető hitelközvetítőt vesz a DH Group Olaszországban, folytatódik a piaci expanzió
A DH Group (korábban: DunaHouse) csoporthoz tartozó, Olaszországban működő Hgroup hitelközvetítő csütörtökön megállapodást írt alá a szintén olasz Fincontatto CQS (fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezés) üzletágának felvásárlásáról – közölte a vállalat pénteken.
Az olasz fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezési piac egyik meghatározó szereplőjének a megszerzése újabb lépést jelent a DH Group növekedési és konszolidációs stratégiájában a magasan specializált lakossági hitelpiacon, és jelentősen erősíti a csoport jelenlétét ebben a hitelezési szegmensben egy olyan platform integrációján keresztül, amely erős értékesítési képességekkel és bizonyított jövedelmezőséggel rendelkezik – áll a cég közleményében.
A tranzakció zárása a tevékenység újonnan alapított társaságba történő átruházásához szükséges technikai lépések teljesítésének függvénye. A vételárat teljes egészében készpénzben fizeti a Hgroup a tranzakció zárásakor. A tranzakció pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra.
A menedzsment becslése szerint a megszerzett üzletág önállóan várhatóan évi mintegy egymillió euró EBITDA-t lenne képes kitermelni, ám az integrációból származó üzleti, működési és kereskedelmi szinergiák a DH Group éves EBITDA-jához való hozzájárulását legalább 1,5 millió euróra növelhetik.
Olaszország a DH Group nemzetközi növekedési pályájának egyik stratégiai piaca. Ez az akvizíció megerősíti elkötelezettségünket amellett, hogy erős menedzsmenttel és jelentős értékesítési képességekkel rendelkező, magasan specializált platformokba fektessünk. Továbbra is keressük a konszolidációs lehetőségeket Európa-szerte, hosszú távon fenntartható értékteremtésre összpontosító stratégiánk mentén
– mondta Guy Dymschiz, a DH Group vezérigazgatója.
A Giancarlo Reitano vezérigazgató által irányított Fincontatto hozzávetőlegesen évi 60 millió euró kihelyezett hitelvolument generál egy jól kiépített direktmarketing-modellre támaszkodva, így a vezető hitelközvetítő társaságok közé tartozik a fizetés- és nyugdíjfedezetű hitelezési piacon.
A Fincontatto működési modellje a jövőben is megőrzi stratégiai és kereskedelmi önállóságát a szintén a csoporthoz tartozó Credipass mellett, ezáltal fenntartva a társaság egyedi értékét, piaci pozícióját és az idő során felhalmozott szakértelmét. Giancarlo Reitano pedig a jövőben is vezeti az üzletágat a DH Groupon belül, biztosítva a vezetői és működési folytonosságot.
Nagyon megy a Credipassnak is Itáliában
A Hgroup amúgy egy hete jelentette be, hogy az olasz Credipass az itáliai hitelpiac visszaesése dacára továbbra is növekszik:
több mint 450 millió euró hitelt közvetített 2026 első negyedévében.
Míg az olasz hitelpiacon a jelzáloghitel-igénylések országszerte csökkennek, a Credipass 2026 első negyedévében 20 százalékos növekedést ért el 2025 azonos időszakához képest.
Holott a bázis egyáltalán nem alacsony, hiszen tavaly, az első negyedévben 40 százalékos volt a növekedés éves bázison. Az elmúlt két évben a közvetített teljes forgalom így már több mint 60 százalékkal bővült.
A növekedés a Credipass valamennyi fő üzletágát érintette, holott az itáliai piacot magas kamatlábak, a háztartások egyre nagyobb óvatossága és a hitelpiac általános lassulása jellemzi.
Az egyes szegmensek közül
- a jelzáloghitelezés 20 százalékkal,
- a CQS 16 százalékkal,
- a személyi hitelek 26 százalékkal,
- a vállalati finanszírozás 30 százalékkal
- és a biztosítási terület(Medioinsurance) 27 százalékkal nőtt,
miközben a CRIF Barometer szerint az új jelzáloghitel-igénylések száma Olaszországban 12,4 százalékkal csökkent 2026 első negyedévében.
A márciusi adatok is megerősítették a pozitív tendenciát: míg az országos piac 15 százalékkal csökkent, a Credipass 31 százalékos növekedést ért el az új igénylések terén.
A DH Group részvényei minimális forgalomban, 0,4 százalékkal, 1280 forintra gyengültek péntek kora délutánig.