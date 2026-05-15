Újabb vezető hitelközvetítőt vesz a DH Group Olaszországban, folytatódik a piaci expanzió

A Fincontatto működési modellje a jövőben is megőrzi stratégiai és kereskedelmi önállóságát a szintén a csoporthoz tartozó Credipass mellett, ezáltal fenntartva a társaság egyedi értékét, piaci pozícióját és az idő során felhalmozott szakértelmét. Giancarlo Reitano pedig a jövőben is vezeti az üzletágat a DH Groupon belül, biztosítva a vezetői és működési folytonosságot.

Nagyon megy a Credipassnak is Itáliában

A Hgroup amúgy egy hete jelentette be, hogy az olasz Credipass az itáliai hitelpiac visszaesése dacára továbbra is növekszik:

több mint 450 millió euró hitelt közvetített 2026 első negyedévében.

Míg az olasz hitelpiacon a jelzáloghitel-igénylések országszerte csökkennek, a Credipass 2026 első negyedévében 20 százalékos növekedést ért el 2025 azonos időszakához képest.

Holott a bázis egyáltalán nem alacsony, hiszen tavaly, az első negyedévben 40 százalékos volt a növekedés éves bázison. Az elmúlt két évben a közvetített teljes forgalom így már több mint 60 százalékkal bővült.

A növekedés a Credipass valamennyi fő üzletágát érintette, holott az itáliai piacot magas kamatlábak, a háztartások egyre nagyobb óvatossága és a hitelpiac általános lassulása jellemzi.

Az egyes szegmensek közül

a jelzáloghitelezés 20 százalékkal,

a CQS 16 százalékkal,

a személyi hitelek 26 százalékkal,

a vállalati finanszírozás 30 százalékkal

és a biztosítási terület(Medioinsurance) 27 százalékkal nőtt,

miközben a CRIF Barometer szerint az új jelzáloghitel-igénylések száma Olaszországban 12,4 százalékkal csökkent 2026 első negyedévében.

A márciusi adatok is megerősítették a pozitív tendenciát: míg az országos piac 15 százalékkal csökkent, a Credipass 31 százalékos növekedést ért el az új igénylések terén.