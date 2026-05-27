Égbe szállt a 4iG, gyengélkedett a Mol, bivalyerős a forint
A BUX 132 042 pont közelében zárt, közel 1 százalékos pluszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A blue chipek közül csak a Mol gyengélkedett. Ma mindenki forintot akart venni a devizapiacon.
Amerikában megpihent a tech rali mezőnye
A vezető indexek a tengerentúlon vegyesen nyitottak:
- a széles piacot leképező S&P 500 a tech rali után irányt keres,
- a technológiai fókuszú Nasdaq Composite az erős menet után most korrekcióba hajlik,
- a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot emelkedett.
Pesti parkett: égbe szállt az űripari részvény
Az OTP 41 080 forinton zárt, közel másfél százalékos pluszban.
A Molt a horvát INA olajvállalattal való pereskedés hírei tépázták.
A magyar olajrészvény 3740 forintig csúszott, ami bő 2 százalékos esés.
A Richter 12 410 forintig kapaszkodott, ami majd 2 százalékos emelkedés.
A Magyar Telekom 2600 forintnál zárt, ami közel egyharmad százalékos plusz.
Nagyot ment a kedden remek távközlési eredményekről beszámoló
4iG, amely ma bő 17 százalékot ralizott.
A kapcsolt részvény Rába is majd 9 százalékot emelkedett.
Bivalyerős a forint
Újabb erősödési hullám bontakozik ki a magyar deviza piacán. Ma délután az euró-forint a 355-ös támaszt is letörte. Ha ez az irány megerősítést nyer, akkor már a 350 forintos euró a következő technikai megálló.
Bár a technikai indikátorok már délelőtt is a magyar deviza túlvettségét jelezték, ennek ellenére ebéd után meredek erősödésbe kezdett az euró-forint, s a jegyzés 354 közelébe süllyedt. Végül 354,5 közelében zárt, vagyis a támasz alatt maradt.
A forint ereje annál is érdekesebb,
mert a piaci árazások alapján jelenleg 90 százalékos a valószínűsége, hogy június 11-én 25 bázispontos kamatemelést hajt végre az Európai Központi Bank. Sőt, idén még további egy kamatemelést is áraz a piac. Ami azt jelentené, hogy csökkenne a magyar deviza kamatelőnye.
Az MNB keddi kamatdöntő ülésén ugyan szóba került a kamatvágás, de egyelőre kivárnak a magyar jegybankárok.