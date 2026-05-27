A kakaó világpiaci ára meredeken visszaesett 2025-ben, miután a megelőző évben hihetetlen mértékben megemelkedett. Az elmúlt években tapasztalható környezeti, geopolitikai hatások nyomán bekövetkezett termékkiesés és árupiaci spekuláció vezette áremelkedés eddig példátlan volt ugyan, de nem zárhattó ki, hogy megismétlődik a következő időszakban.

El Nino, avagy El-búcsúzás az alacsony kakaóáraktól / Fotó: Hszinhua via AFP

Az El Nino a kakaóbab végzete

A globális kakaóbab-termesztés nagyrészt Nyugat-Afrikában, azon belül Elefántcsontparton és Ghánában zajlik. A két ország együttvéve a világ éves kínálatának nagyjából 70 százalékát szolgáltatta az elmúlt időszakban. Mellettük még Dél-Amerikában és Indonéziában is vannak fontos termőterületek.

A következőkben két inputtényezőt veszek górcső alá a kakaótermesztők piacát vizsgálva: az első az időjárás viszontagságai, a második pedig a műtrágya kérdése.

A Csendes-óceán átlagon felüli felmelegedését okozó El Nino időjárási jelenség kiszámíthatatlan és viszontagságos körülményeket teremt a világ számos pontjára.

Az időjárás-előrejelző modellek többsége szerint idén az óceán felmelegedése 2-2,5 Celsius-fokkal meghaladhatja az átlagos szintet (egyes modellek 3 Celsius-fok feletti értékeket becsülnek).

Ez a felmelegedés már az extrém kategóriába tartozik, és 1877 óta példa nélküli. Az óceán felmelegedése a szelekre, a hőmérsékletre és a csapadékmennyiségre is hatással van szerte a bolygón.

A kakaótermesztés szempontjából is kifejezetten negatív lehet ez a hatás, mivel a nyugat-afrikai, dél-amerikai, illetve indonéz területeken sokkal szárazabb és forróbb időjárást tapasztalhatnak az átlagosnál, a kakaófa pedig erre kifejezetten érzékeny.

A korábbi Nino-események negatív hatását a globális termelésen is láthatjuk. Például 2014–15-ben, illetve 2023–24-ben is jelentős volt a visszaesés a globális kínálatban a szárazság és magas hőmérséklet miatt.

Kiemelném, hogy az említett El Ninók esetében az óceán felmelegedése és így időjárásra gyakorolt hatása kisebb volt, mint amekkora a jelenlegi előrejelzések szerint várható a 2026–27-es évekre.

Az időjárás mellett két másik fontos inputtényezőt is váratlan sokkhatás ért az elmúlt hónapokban.