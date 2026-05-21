Olajválság a küszöbön? A Nemzetközi Energiaügynökség szerint kritikus hetek jöhetnek

A jelenlegi energiaválság kezdetén 32 ország vállalta az Nemzetközi Energiaügynökséggel (IEA) együttműködve, hogy összesen 400 millió hordó stratégiai készletet bocsát a piacra. Május 8-ig ebből már 164 millió hordót fel is használtak. Fatih Birol, az IEA vezetője szerint ez a lépés napi 2,5 millió hordóval növelte a piaci kínálatot. Ezzel az ütemmel számolva a fennmaradó tartalékok pontosan 13 hét alatt fogynának el.

Birol később pontosított, hogy ez csak és kizárólag az IEA-tagállamok által közösen koordinált stratégiai tartalékfelszabadításra vonatkozik.

Fontos azonban a tágabb összefüggéseket is figyelembe venni.

Az IEA-n kívüli nagyhatalmak: Kína, India, Brazília vagy Oroszország nem tagjai az ügynökségnek, és saját készleteiket önállóan kezelik.

Globális készletek: a világ kőolaj- és kőolajtermék-készletei jelenleg meghaladják a négymilliárd hordót.

Folyamatos termelés: ezek a készletek csak egy teljes globális kitermelésleállás esetén elegendőek néhány hétre. A világ olajtermelése jelenleg továbbra is napi 90 millió hordó felett van, miközben a kereslet valamivel százmillió hordó/nap alatt mozoghat.

Az amerikai készletek csökkennek, de még mindig magas szintről

Az OECD-országok készletei a 2020-as csúcsokhoz képest alacsonyabbak, ugyanakkor még mindig körülbelül négymilliárd hordó körül alakulnak. Az IEA várakozásai szerint, ha a Hormuzi-szoros zárva marad, ezek a készletek az év első felének végére 3,6–3,7 milliárd hordóra csökkenhetnek.

Mikor következik be a kereslet visszaesése, és mennyit fizetünk majd az üzemanyagért?

Bár a világgazdaság egy súlyos energiaválság szélén egyensúlyoz, a piacon továbbra sem látható egyértelmű keresletrombolás („demand destruction”), amely tartósan egyensúlyba hozhatná a helyzetet.

A klasszikus közgazdasági szabály szerint az olajár 4 százalékos emelkedése körülbelül 1 százalékos keresletcsökkenést eredményez.

A jelenlegi piaci környezetben a fogyasztás valószínűleg csak 130 dollár/hordó feletti árak mellett esne annyira jelentősen vissza, hogy megálljon a globális készletek apadása.