Fittyet hánynak az iráni válságra a fapados légitársaságok: brutális számokat közölt a Wizz Air, özönlenek az utasok a Ryanairhez

A Ryanair és a Wizz Air is az utasforgalom jelentős bővüléséről számolt be üzleti évük első hónapjában. Az európai fapados légitársaságok számára májusban érkezhet el az igazság piallanata, az iráni háború hatásai ekkortól erősödhetnek fel.
K. T.
2026.05.05, 12:11
Frissítve: 2026.05.05, 12:56

Emelkedő pályán maradtak Európa meghatározó fapados légitársaságai áprilisban, az iráni háború okozta zavarokkal dacolva az ír Ryanair és a magyar hátterű Wizz Air is jelentősen bővülő utasforgalomról számolt be 2026–2027-es üzleti évük első hónapjára vonatkozóan.

Erős áprilist zártak az európai fapados légitársaságok / Fotó: Shutterstock

A kontinensünkön piacvezető Ryanair 19,3 millió utast szállított múlt hónapban, ami 5 százalékos bővülést és egymillióval több értékesített repülőjegyet jelent az egy évvel korábbihoz képest. A járatkihasználtság 93 százalékon stabilizálódott, ami azt jelenti, hogy átlagosan az ülőhelyek 7 százaléka maradt üresen a társaság által indított 108 ezer járaton.

A Ryanair keddi forgalmi jelentésében nem tért ki a közel-keleti konfliktus hatásaira. Április elején Michael O’Leary vezérigazgató kijelentette, hogy a repülőgépüzemanyag-ellátás zavarai várhatóan csak májustól éreztethetik hatásukat, annak ellenére, hogy Irán március eleje óta lezárva tartja a Hormuzi-szorost.

De ha a háború folytatódik, akkor fennáll a kockázata, hogy májusban és júniusban ellátási zavarok lépnek fel Európában, és természetesen reméljük, hogy a háború hamarabb véget ér, és az ellátást fenyegető kockázat megszűnik

– mondta korábban O’Leary.

Közel negyedével ugrott a Wizz Air utasforgalma

A közvetlen versenytárs Wizz Air sokkal dinamikusabb, 21,9 százalékos növekedésről adott számot. A Váradi József alapította és vezette légitársaság járatain 6,6 millió utazó fordult meg a középső tavaszi hónapban. A járatok töltöttségi szintje még így is 0,9 százalékponttal mérséklődött, 88,9 százalékra, mivel a piacszerzésre és a növekedésre nagy hangsúlyt fektető vállalat ülőhely-kapacitása ezúttal is felülmúlta a forgalom bővülését. A Wizz flottája áprilisban már közel 7,5 millió ülőhelyet kínált az utazni vágyóknak, ez 23,1 százalékkal magasabb a 2025. áprilisi kapacitásnál.

Váradi József vezérigazgató a Wizz Air pénzügyi stabilitását hangsúlyozta az utasforgalmi adatok megjelenését követően. Ismét megerősítette, hogy a vállalat likviditása továbbra is erős, és megfelelő fedezettel rendelkezik, mivel a nyári kerozinkészletének mintegy 70 százalékát már biztosította , körülbelül tonnánként 720 dollár áron.

Ez nagyjából fele a jelenlegi, tonnánkénti 1500 dollár körüli üzemanyagárnak, amely a közel-keleti konfliktus kitörését követően drágult duplájára.

A tőzsdén rájár a rúd a fapados légitársaságokra

Az elmúlt 12 hónap során a Wizz Air 70,9 millió, a Ryanair pedig 209,3 millió utast szállított, ami 11, illetve négy százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi periódus forgalmát. A magyar hátterű fapados járatkihasználtsága fél százalékponttal 90,6 százalékra mérséklődött, a piacvezető európai diszkont légitársaságé pedig 94 százalékon maradt.

A Wizz Air részvényei 1,1 százalékkal ereszkedtek kedd délelőtt, idén pedig 34 százalékkal értékelődött le a papír. 

A Ryanair kurzusa 1 százalékkal csúsztak lejjebb délelőtt, az év eleje óta pedig közel negyedével zsugorodott a társaság tőzsdei értéke.

