Hiába a kritikák, bolondulnak az elektromos Ferrariért: már utalták a pénzt az első vevők, limitálják a Luce eladásait

Védelmébe vette a Ferrari új, elektromos modelljét, a Lucét az olasz autógyártó vezérigazgatója, Benedetto Vigna csütörtökön a bemutatót követő kritikák után. A hétfőn bemutatott 550 ezer eurós elektromos autót sokan kritizálták a márkától idegen dizájnja és hajtáslánca miatt, ám a cégvezető szerint mégis erős érdeklődés mutatkozik az autó iránt mind a Ferrari meglévő vevői részéről, mind új vásárlók köréből.

A Ferrari új modelljét XIV. Leó pápának is megmutatták / Fotó: AFP

Sokan megvennék az elektromos Ferrarit

A Reuters összefoglalója szerint Vigna erről egy modenai autóipari eseményen beszélt csütörtökön, miután a Lucét hétfőn és kedden 1600 vásárlónak mutatták be Rómában, majd a rendelések leadását szerdán tették lehetővé. A Ferrari-vezér szerint a vállalathoz már banki utalások is érkeztek a kocsira vágyóktól, noha a Luce a tervek szerint csak az év végén lesz kapható.

Kérdés, hogy a befektetőket is meggyőzik-e a cégvezető szavai, miután

a Ferrari árfolyama a bemutató követően mintegy 8 százalékot zuhant kedden, majd szerdán stabilizálódott az árfolyam.

Az Apple-nél végzett munkájáról elhíresült Jony Ive cége alapján készült dizájn, vagy épp az ötüléses kivitelezés sokak szemét szúrta, ám a Ferrari korábban azért is a kritikák kereszttüzébe került, mert a sportautók mellett piacra dobta első SUV-ját, a Purosangue-t, ami azonban sikernek bizonyult a vevők körében. Ráadásul az exkluzivitás megőrzése érdekében a Ferrari a Luce eladásait is limitálni tervezi, így nincs is szüksége óriási mennyiségű vevőre.

Vigna azt is cáfolta, hogy a Luce más, például kínai elektromos autók másolata lenne, szerinte aki látta és próbálta, az egyből érzi, hogy semmi közös nincs a Ferrari autójában és más elektromos autókban, figyelembe véve a belteret, a külsőt vagy épp a teljesítményt.

A cégvezető igyekezett mindenkit megnyugtatni azzal kapcsolatban is, hogy szó sincs arról, hogy a Ferrari felhagyna a robbanómotoros autók gyártásával, a Luce csak egy a márka modelljeiből, a benzines és hibrid autók még jó ideig elérhetők lesznek. A magas ár kapcsán pedig azt mondta, hogy az a méltányos, ha fizetünk az innovációért.