Annyira sokkolta a befektetőket az új elektromos Ferrari, hogy azonnal zuhanni kezdett az árfolyam – 200 milliós indulóár, motorhang helyett rezgés

Az olasz luxusautó a felbőgő robbanómotorról híresült el. A Ferrari ugyan igyekszik piacon maradni hagyományos modellekkel is, de a tisztán elektromos hajtáslánc terén sem maradna le. Az első próbálkozás nem járt sikerrel, és az első tisztán elektromos autója sem aratott osztatlan sikert.
2026.05.26., 11:03

Nem nyerte el a befektetők tetszését a Ferrari első, tisztán elektromos autója, a Luce, amit hétfőn mutatott be az olasz vállalkozás. Pedig a luxusautógyártó mindent bevetett a siker érdekében, így az autót az Apple egykori dizájn főnöke, Jony Ive tervezte és a jármű ára 550 ezer euróról indul.

A Ferrari Luce az év végétől lesz kapható / Fotó: AFP

A befektetők tetszését nem nyerte el az elektromos Ferrari

A kérdés azonban az, hogy a Ferrari élményét képes lesz-e megőrizni a négy ajtós, 310 km/h-ra képes luxusautó, aminek a szállítása a cég hétfői bemutatója szerint az idei negyedik negyedévben kezdődhet el. A piacok egyelőre nemleges választ adnak a kérdésre, hiszen kedden a Ferrari részvényei azonnal zuhanásnak indultak a milánói tőzsdén, a részvények több mint 6 százalékot veszítettek értékükből a nyitást követő percekben. A hétfői 310 euró körüli záróár után nyitáskor a cég papírjai már csak mintegy 290 eurót értek.

A Ferrari Luce borsos ára mellett az is kérdésként merülhet fel, hogy ez az autó képes lesz-e megőrizni, esetleg növelni is értékét, hasonlóan a márka más modelljeihez, ugyanakkor 

a luxusautógyártó abban is reménykedik, hogy az új modell új piacokat, például az elektromos átállásban előrébb járó Kínát is megnyitja számára.

A Luc számára a cég egy speciális audiorendszert fejlesztett ki, amely felerősíti az elektromos motor rezgéseit, hogy jellegzetes hangzást hozzon létre anélkül, hogy mesterségesen utánozná a belső égésű motor zaját. A Reuters összefoglalója szerint ezzel a Ferrari a technológiában és mesterséges intelligenciában elmerült következő generációt akarja megnyerni magának, akik kevésbé kötődnek a hagyományos 8 és 12 hengeres motorok hangjához, mint a márka idősebb rajongói.

A vállalat azonban óvatosabb tempót diktál az elektromos átállásban, így a második tisztán elektromos Ferrari leghamarabb 2028-ban érkezhet, míg a Lamborghini pedig elhalasztotta az elektromos modell 2030-as bevezetésének tervét. A Ferrari kínálatának még 2030-ban is várhatóan csak 20 százaléka lesz villanyautó, noha a cég korábban 40 százalékkal számolt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
