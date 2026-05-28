A Foodora tulajdonosára is szemet vetett az Uber – Magyarországra is érkezhet az új ételfutár

Az ételkiszállítás piacából is egyre nagyobb szeletet hasít ki magának az Uber, amit a fuvarközvetítő vállalat felvásárlásokkal is igyekszik felgyorsítani, így a Foodora német tulajdonosát a Delivery Herót is bekebeleznék.

A Foodora felvásárlásával a magyar piacon is megjelenhet ételkiszállítással az Uber / Fotó: Vémi Zoltán

Az Uber nem nulláról indul neki a felvásárlásnak

Az Uber már jelentős részesedést – 25 százalékot – is felhalmozott a cégben, amit szabályozói jelentések szerint 37 százalékra növelt, miközben már korábban is tett ajánlatot a Foodora-tulajdonosra 33 eurós részvényenkénti áron. A fuvarközvetítő vállalat, mely az ételkiszállítást az Uber Eats márka alatt végzi azokon a piacokon, ahol jelen van, most újabb ajánlaton dolgozik, miközben részesedését az Aspex Managementtel kötött üzlettel növelte – derül ki a Reuters összefoglalójából.

A Delivery Hero felvásárlása nagy falat lehet az Uber számára, hiszen a német cég 65 országban van jelen a vállalat prezentációja szerint, míg az Uber Eats egyelőre csak 45 országban érhető el.

Az Uber 36,83 százalékos részesedése azonban nem csak részvényekből áll, az ugyanis csak 24,99 százalékot tesz ki, a maradék származtatott termékekhez kötődik a szabályozó dokumentumok szerint. Az Aspex részesedése pedig ezzel párhuzamosan 14,55 százalékról 7,55 százalékra csökkent és a maradékot később adják át az Ubernek.

A német vállalat szombaton megerősítette, hogy megkapta az Uber felvásárlási ajánlatát, míg a múlt héten a cég vezérigazgatója, Niklas Oestberg bejelentette lemondását, miután több nagyrészvényes kampányolt az elmozdításáért. Az Uber igazgatótanácsa ugyancsak szombaton ült össze, hogy az ajánlat felemeléséről egyeztessen, miután a kezdeti közeledését a német cég elutasította.

A Delivery Hero árfolyam csütörtökön ugyan több mint 3 százalékot esett, de így is jóval az Uber ajánlata fölött, 38 euró körül járt.