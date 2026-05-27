Száguld a Ford a tőzsdén, de ennek semmi köze az autókhoz

Közel hároméves csúcsra ért a Ford árfolyama a tőzsdén, ám a siker oka nem az autógyártásban rejlik, hanem természetesen a mesterséges intelligenciában (MI) és annak áramigényében.

A Ford akkumulátorrészlege mozgatta meg a befektetők fantáziáját

Az elmúlt két hétben 28 százalékot száguldott a Ford részvényeinek árfolyama, miután az autógyártó bejelentette új energiatároló leányvállalatát, a Ford Energyt – írja a The Wall Street Journal . A 2 milliárd dollár befektetésével létrehozott részleg a tengerentúlon fölöslegessé váló akkumulátorkapacitásokat hasznosítja újra hálózati energiatároló rendszerek kiépítésére, amit használhatnak MI-adatközpontok vagy épp közműszolgáltatók és más ipari felhasználók is.

A lépés a Fordot olyan vállalatokkal állítja szembe, mint az energiatároló rendszereket már régóta áruló Tesla vagy az LG Energy Solutions. A részvény rajongói szerint ezzel

a Ford pont akkor tud profitálni a mesterségesintelligencia-boomból és a növekvő áramigényből, amikor a tengerentúlon gyakorlatilag eltűnt az elektromos autók iránti kereslet.

Nem csoda, hogy a keddi kereskedést 15,32 dolláron záró részvény 2023 óta nem látott szintre ért, miközben versenytársai csak szenvednek. Az amerikai nagy hármas másik két tagja, a General Motors és a Stellantis részvényei idén egyaránt vesztettek az értékükből.

Kínai segítséget is kapott az üzlethez az amerikai cég

Az energiatárolási üzletágban a Ford mellett szól az amerikai autógyártó és a Debrecenben gyárat építő kínai CATL közötti együttműködés is. Az Egyesült Államok piacához csak korlátozottan hozzáférő kínai cég olcsó akkumulátorok gyártását segítő technológiáját ugyanis az amerikai cég licenceli. Az árfolyam azután indult meg felfelé, hogy

a Morgan Stanley elemzése mintegy 10 milliárd dollárra becsülte az akkuipari üzletág értékét.

De a BNP Paribas autóipari elemzője, James Picariello is dicsérte a döntést, amely újrahasznosítja a Ford fölösleges akkumulátorgyártó kapacitását, ráadásul akkor, amikor az autóipar kilátásai nem is túl fényesek az Egyesült Államokban, ahol visszaesőben vannak az eladások.