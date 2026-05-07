Forint: robbanásszerűen erősödik a magyar deviza, a dollárral szemben eleshet a bűvös határ

Bivalyerős csütörtökön is a hazai deviza. A forint kurzusa a dollárral és az euróval szemben is felfelé tör.
Murányi Ernő
2026.05.07, 14:07
Frissítve: 2026.05.07, 14:15

Egyre erősebb csütörtökön a forint, az euróval, a dollárral, és a többi globálisan is meghatározó, illetve régiós devizával szemben is ralizik a hazai fizetőeszköz.

Forint: robbanásszerűen erősödik a magyar deviza / Fotó: Mehes Daniel

Két óra előtt nem sokkal az eurót 355,84 forinton jegyezték, ám korábban 355,6 körül is járt a kurzus.

A dollár árfolyama pedig már 302,5 forint alá is beesett, s ha ez így megy tovább eleshet a 300 forintos lélektani határ is. 

Utoljára 2021 májusának végén és június elején járt tartósan 300 forint alatt a zöldhasú.

A hazai piacon erősödött a forint az euróval szemben, tovább javítva a négyéves rekordot. Ennek hátterében a kedvezőbb nemzetközi hangulat és a kockázati étvágy növekedése áll leginkább

- írja befektetőknek szóló jegyzetében az Erste.

Csütörtök reggel még 358 körül járt az euró-forint devizapár, utoljára ilyet az orosz-ukrán háború előestéjén láthattunk. Amennyiben folytatódik a megbékélés az amerikai-iráni fronton, akkor lehet még érdemi erősödésre tér a magyar devizában.

 A márciusi kiskereskedelmi forgalom brutális emelkedést jegyzett.

 A piac a pénteken megjelenő, áprilisi inflációs adatokat várja leginkább.

Közben az euró is szárnyra kapott a dollár ellenében. Kora délután 1,1764-nél járt a keresztárfolyam.

A nemzetközi devizapiacon érdemben gyengült a dollár az euróval szemben már szerdán is - emeli ki az Erste. 

A legfrissebb hírek arról szólnak, hogy az iráni külügyminiszter kínai útját követően jelentősen közeledhetnek az álláspontok a közel-keleti konfliktusban.

 Egyelőre egy egyoldalas memorandum elfogadása került szóba, ami alapján a Hormuzi-szorost fokozatosan megnyithatják.

Emellett csütörtökön tették közzé, hogy az Egyesült Államok előzetes első negyedéves bruttó hazai terméke (GDP) gyengébb lett a vártnál. Az amerikai gazdaság éves szinten 2 százalékos ütemben nőhetett, ami lassabb a korábbi 2,3 százalékos becsléseknél.

