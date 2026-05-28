Forintárfolyam: nincs erő a magyar pénzben, sorra húz el mellette a dollár, az euró és a zloty
A közel-keleti feszültségek felerősödése mozgatja csütörtökön a piacokat, az eszközök pedig az ilyenkor megszokott módon reagáltak az újabb amerikai támadásra: a tőzsdeindexek lefordultak, a dollár mint menekülőeszköz erősödik, az olaj drágul. A nemzetközi hangulat gyengülő pályára állította csütörtökön a forintot, a hazai részvények is esnek, a magasabb olajárból profitáló Mol kivételével.
A hazai fizetőeszköz kisebb hullámzások mellett értékelődött le a főbb devizák ellenében. Az euró jegyzése kora eggel 356 forint felett is járt, innen a 355-ös szint jelentette a legerősebb pontot deélelőtt. A nap második felére fordulva 355,4 forintin váltják a közös európai fizetőeszközt, ami 0,25 százalékos gyengülésnek felel meg.
A dollárt az óvatos befektetői hangulat erősíti, az euróval szemben 0,1 százalékkal, a forinthoz képest pedig 0,4 százalékot javított az amerikai pénz. A dolár/forint keresztárfolyamot kereken a 306-os szinten érte a déli harangszó.
A régiós fizetőeszközökkel szemben is rontott pozícióin a magyar valuta. A cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,25 százalékkal drágult.
Az Erste jegyzetében a piacmozgató tényezők közé sorolja, hogy a KSH által reggel publikált munkanélküliségi ráta stabil maradt áprilisban. A forint a dollár erősödésével párhuzamosan gyengül, miközben a magyar miniszterelnök ma Brüsszelbe utazik és várhatóan pénteken tárgyal majd Ursula Von der Leyennel a hazai uniós források ügyében.
Az európai tőzsdéken az eladók vannak többségben, a meghatározó nyugati indexek közül a londoni FTSE 100 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,4 százalékkal, a fankfurti DAX pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.
Csak a Mol állja a sarat a magyar nagypapírok közül
A pesti börzén is borús az összkép: a BUX 0,7 százalékos mínusznál, 130 970 pont környékén fordult rá a délutánra. A magyar blue chipe közül
- egyedül a Mol drágult, 0,6 százalékkal.
- Az OTP árfolyama 1,2 százalékkal esett,
- a Richter papírjai egy százalékot csúsztak vissza,
- a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal ereszkedett lejjebb.
A globális olajpiac két legfontosabb benchmarkja közül a Brent árfolyama 1,8 százalékkal, hordónként 96 dollárra erősödött, a WTI jegyzése pedig szintén 1,8 százalékkal 90 dollár fölé emelkedett.