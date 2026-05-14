EUR/HUF357,14 -0,29% USD/HUF305,06 -0,21% GBP/HUF412,37 -0,29% CHF/HUF390,17 -0,23% PLN/HUF84,27 -0,1% RON/HUF68,62 -0,21% CZK/HUF14,69 -0,19%
BUX130 867,65 -0,16% MTELEKOM2 514 +1,35% MOL3 858 -3,16% OTP41 210 +0,58% RICHTER12 480 +0,8% OPUS300,5 +0,33% ANY7 740 +0,13% AUTOWALLIS150,5 -1,33% WABERERS4 700 +0,21% BUMIX9 202,43 -0,27% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 853,82 +1,25%
A jegybanki döntésből kigyógyult, semmi sem állítja meg a forintot – megütötték a Molt

A jegybank szerdai döntésének hatását gyorsan ledolgozta a magyar fizetőeszköz. A Mol árfolyama 3900 forint alá süllyedt, miután kétségessé válhat a NIS-tranzakció.
K. B. G.
2026.05.14, 11:40
Frissítve: 2026.05.14, 12:10

Vegyesen szerepeltek a pesti tőzsde legnagyobb részvényei csütörtök délelőtt, miközben a forint a szerdai megtorpanás után visszanyerte erejét az euróval szemben. A magyar fizetőeszköz szerdán arra a hírre kezdett el gyengülni, hogy a Magyar Nemzeti Bank a javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát. 

A forint erősödését semmi sem állítja meg / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint erősödésnek trendje egyelőre töretlen

A jegybank döntése a befektetőket is teszteli, és olyan megoldásokat keres, amelyekkel korlátozhatja a forint erősödését, amely a márciusi mélypont óta 10 százalékkal értékelődött fel. A múlt héten már Kurali Zoltán, az MNB alelnöke is arról beszélt, hogy a forint erősödése mérsékelheti az inflációs pályát, és mozgásteret biztosíthat a kamatok tekintetében. A szerdai döntés hatása azonban kérészéletűnek bizonyult, 

a kamatcsökkentés ellenére csütörtök délelőttre az euró-forint árfolyam már ismét a 358-as szint alatt állt, szinte majdnem ugyanott, ahol a jegybank lépése előtt.

Bár reggel a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX erősen indította a kereskedést, az 1 százalékot közelítő emelkedés a délutáni órákban 0,2 százalék körüli mértékűre csökkent, az index pedig 131 200 pont körül alakult. A gyengülés hátterében a Mol árfolyamának esése áll, miközben a blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom erősen szerepelt.

Az OTP holnap teszi közzé első negyedéves eredményeit, csütörtök reggel az osztalékfizetés időpontjával kapcsolatban közölt információkat . A részvényt május 20-ig lehet az 1071 forintos osztalék reményében megvenni, a kifizetés június elsején esedékes. A bankpapír délelőtt 0,8 százalék körül erősödött, és 41 300 forint környékén mozgott.

 OTP részvény
OTP részvény12:27:31
Árfolyam: 41 210 HUF +240 / +0,58 %
Forgalom: 2 887 855 440 HUF
Ütik a Molt, ugrik a Masterplast

A Mol részvénye a reggeli erősödés után lefordult, miközben szaporodnak a kérdések a NIS-tranzakció körül. Lehetséges, hogy a magyar olajvállalat mégsem vásárolhatja föl a szerb társaságot, arra ugyanis újabb vevő jelentkezett be. Az olajcég részvényeinek árfolyama több mint 2 százalékos esés után 3900 forint alá süllyedt.

 MOL részvény
MOL részvény12:26:41
Árfolyam: 3 858 HUF -122 / -3,16 %
Forgalom: 2 461 952 564 HUF
Továbbra sem tud magára találni a Richter, miután a cég eredményeit rontja a forint erősödése. A gyógyszergyártó bevételeinek jelentős része származik exportból, ami a forintban kifejezett jövedelmezőséget negatívan befolyásolja. Azonban a részvények nem sokáig tartózkodtak a negatív tartományban, enyhe erősödés után 12 400 forint körül járt a papír.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:23:48
Árfolyam: 12 480 HUF +100 / +0,8 %
Forgalom: 212 469 470 HUF
A Magyar Telekom szerdán jelezte, hogy csütörtökön kezdi meg sajátrészvény-vásárlási programját, ami segíthette is a távközlési cég árfolyamának emelkedését. A részvények több mint 0,5 százalékos erősödés után a 2500 forintos határt közelítették, viszonylag magas forgalom mellett. A Magyar Telekom 50 milliárd forintot szán a részvényei visszavásárlására, míg délelőtt nagyjából 11-ig már több mint 600 millió forint volt a forgalom a papírban.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:27:31
Árfolyam: 2 516 HUF +36 / +1,43 %
Forgalom: 1 838 630 344 HUF
A kiváló eredményekről beszámoló Masterplast részvényei mintegy 2 százalékot erősödtek csütörtök délelőtt.

 MASTERPLAST részvény
MASTERPLAST részvény12:23:11
Árfolyam: 2 730 HUF +50 / +1,83 %
Forgalom: 15 118 860 HUF
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
