Deviza
EUR/HUF362,58 +0,58% USD/HUF312,7 +1,09% GBP/HUF418,76 +0,8% CHF/HUF395,73 +0,4% PLN/HUF85,27 +0,34% RON/HUF69,33 +0,15% CZK/HUF14,9 +0,49% EUR/HUF362,58 +0,58% USD/HUF312,7 +1,09% GBP/HUF418,76 +0,8% CHF/HUF395,73 +0,4% PLN/HUF85,27 +0,34% RON/HUF69,33 +0,15% CZK/HUF14,9 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 773,44 -0,21% MTELEKOM2 654 +4,07% MOL4 060 +0,64% OTP40 710 -0,91% RICHTER12 380 -0,57% OPUS300,5 -4,33% ANY7 750 -3,48% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 248,38 -1,38% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 811,4 -0,89% BUX131 773,44 -0,21% MTELEKOM2 654 +4,07% MOL4 060 +0,64% OTP40 710 -0,91% RICHTER12 380 -0,57% OPUS300,5 -4,33% ANY7 750 -3,48% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 248,38 -1,38% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 811,4 -0,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piaczárás
forint árfolyam
dollár
tőzsde
euró

Csúnyán megütötték a forintot, a dollár és az euró is durván drágul – hajszál híján történelmet írt a Magyar Telekom

A távközlési blue chip ralija sem tudta pluszba fordítani a pesti tőzsde fő részvényindexét kedden. A forint több mint egy százalékkal gyengült a dollárral szemben, az euró is jelentősen többe kerül.
K. T.
2026.05.19, 17:26

Jól indult, de délutánra elromlott a befektetői hangulat a magyar eszközök piacán, a pesti tőzsde kisebb csökkenéssel zárta a keddi kereskedést, a forint pedig számottevő gyengüléssel fordult rá a késő délutáni órákra.

tőzsde, mol, BUX, OTP, forint
Csökkenéssel zárt a pesti tőzsde, a forint nagyot gyengült kedden / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kereskedők az iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre figyeltek, Donald Trump elhalasztotta az eszkalációt a Közel-Keleten. Ezzel együtt a technológiai szektorban indult eldási hullám folytatódott, az amerikai kötvényhozamok emelkedése pedig a teljes tengerentúli piacra nyomát helyezett. A kockázatkerülés pedig Európában is éreztette hatását.

A BUX index 0,2 százalékkal 131 773 pontra ereszkedett, átlag feletti, 32 milliárd forintos kereskedési forgalomban. A vezető hazai észvények felemásan teljesítettek.

  • Az OTP 0,9 százalékkal 40 170 forintig esett, 
  • a Richter árfolyama 0,6 százalékkal 12 380 forintig csúszott vissza. 
  • A Mol papírjai 0,6 százlékkal 4060 forintra drágultak, 
  • a legjobban teljesítő Magyar Telekom kurzusa pedig 4,2 százalékkal 2654 forintig ralizott. 

A távközlési részvény záróára ezzel egy forintra megközelítette a 26 éve beállított 2655 forintos történelmi csúcsát.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint délelőtti erősödési kísérlete is gyorsen elakadt, délután három óra körül pedig gyorsult a hazai fizetőeszköz gyengülése.

Az euró jegyzése 0,7 százalékkal 362,9 forintig szaladt fel délután öt óráig, ez napon belül 0,7 százalékos leértékelődést jelent.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 1,2 százalékot gyengült a hazai valuta, a keresztárfolyam egészen 319-es szint közeléig került feljebb.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz képest is tetemes a forint lemaradása. A cseh korona 0,6 százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal drágult a tőzsdezárásig.

Az ÁKK hétfőn 50 bázisponttal csökkentette a legnépszerűbb lakossági állampapír kamatát, ez az Erste elemzői szerint újabb jele lehet a közeledő jegybanki lazításnak. A jelenlegi piaci körülmények és az MNB kommunikációja alapján ez az eshetőség nem a jövő héten, hanem a júniusi ülésen kerülhet az asztalra.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1616 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu