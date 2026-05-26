Döntött a monetáris tanács, szabad utat kapott a forint
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden sem változtatott az alapkamaton, amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt, a forintot erősítve. A jegybank legutóbb februárban, közel másfél év szünet után enyhített a monetáris kondíciókon, és a noha a piac már árazta a további kamatvágásokat, ám a lazítási ciklust kerékbe törte a hónap végén kirobbant iráni háború.
A keddi döntést a devizapiac már jó előre beárazta - bár néhány elemző nem zárta ki a 25 bázispontos csökkentést sem -, ám a forint így is tovább erősödött, a döntés kihirdetése után nem sokkal, délután 2 óra után néhány perccel már 355,4 forint körül járt az euró árfolyama, azaz több mint 0,3 százalékkal erősödött hazai devizánk.
Az Equilor Befektetési Zrt. szerint
355 forintnál adódik a következő, erősebb támasz.
Pénteken azonban újabb hitelminősítés borzolhatja a kedélyeket: ezúttal az S&P fog dönteni a magyar besorolásról.
A Moody’s-hoz hasonlóan azonban vélhetően ők is adnak türelmi időt az új kormánynak és nem változtatnak
- írja az Erste.
Az euró-dollár eközben nagyjából egy helyben topog, a keresztárfolyam negyed 3 körül 1,1633-on állt.
Az mindenképpen az európai deviza malmára hajtja a vizet, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodásra vonatkozó remények javítják a tőkepiaci szentimentet, és újfent 100 dollár alá esett a kőolaj hordónkénti ára.
A Bloomberg szerint magas rangú amerikai tisztviselők vasárnap kijelentették, közel állnak Iránnal egy olyan megállapodás megkötéséhez, amely újra lehetővé tenné a Hormuzi-szoros megnyitását, noha Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem fog „sietni” a megállapodás megkötésével. Sőt, a derűlátást még a hajnali amerikai légicsapások sem zavarták meg.
A michigani egyetem fogyasztói bizalmi indexe ugyanakkor rekordalacsony szintre süllyedt a pénteken közölt mutatók szerint.
A héten a tengerentúli PCE infláció kerülhet még a fókuszba. Ezzel együtt a hétvégén megindult közel-keleti enyhülés remélhetőleg folytatódik a következő napokban is.