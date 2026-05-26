Erős oldalon várja a kamatdöntést a forint

Bár az elemzők kamattartást várnak, emlékezetes, hogy két hete implicit kamatcsökkentéssel lepte meg a piacot a jegybank. A forint tegnap illikvid kereskedésben támaszt tört, s ma likvid piacon is megőrizte erejét.
Faragó József
2026.05.26, 12:21

Feladta a leckét a forint a jegybankároknak, amennyiben most még erősebb a magyar deviza, mint a múlt héten. Az elemzők kamattartást várnak. Míg a jegybank két hete implicit kamatacsökkentéssel tesztelte a piacot.

Vajon most mit talál ki jegybank a forintpiacnak? / Fotó: Lakatos Péter

Keményen szkanderezik a forint  

Hétfőn erősödött a forint: eltávolodott a 360-as szinttől az euró árfolyama. Igaz, illikvid kereskedésben, amikor 

  • egy-egy jól irányzott pozícióval is befolyásolható időlegesen az árfolyam,
  • s jelentősen megnőhet a napon belüli volatilitás.

Nemcsak a szereplők kis száma teszi sérülékennyé az illikvid piacot, hanem a jelenlévők alulinformáltsága is. Illikvid kereskedésben a jól tájékozott piaci szereplők távollétében arra lehet számítani, hogy a befektetők csak az árfolyammozgást és a hírek főcímeit látják. Nem néznek a napi események mögé. 

Az euró-forint jegyzése hétfőn  

letörte a 358,50-os támaszt, 

így a következő fontos technikai szint 355-nél húzódik. 

Ma nyitás előtt 356,4 és 357,2 között oszcillált az euró-forint. Majd 356,76 forinton nyitott az euró.

Likvid piacon is megőrizte erejét a forint.

 Ma délelőtt 356,4 és 357,2 között jegyezték az euró-forintot. Majd a déli harangszót 356,73 közelében hallgatta a kurzus.

Nem változtatott a Moody’s az adósbesoroláson.

A pénteki felülvizsgálat során változatlanul hagyták a Baa2-es osztályzatot, negatív kilátással. Az indoklásban kiemelték a növekedési bizonytlanságot, az idei évi prognózist 2,3 százalékról 1,9 százalékra, a jövő évit 2,3 százalékról 2,2 százalékra rontották. 

Ma délután két órakor jelenti be a Magyar Nemzeti Bank a kamatdöntést,

az elemzői várakozás kamattartás. Az Equilor elemzői befektetői jegyzetükben azt írták, hogy

 a jelenlegi inflációs folyamatok, illetve a forintárfolyam lehetővé tenné a kamatvágást, ugyanakkor a közel-keleti konfliktus miatt inflációs kockázat áll fenn, illetve a bázishatások miatt az év második felében magasabb infláció várható.

Ezért arra számítanak, hogy a következő, június 23-án esedékes kamatdöntő ülésen lehet reális a kamatvágás gondolata, amennyiben az iráni konfliktus valamilyen szinten rendeződik. 

Emlékezetes, hogy két héttel ezelőtt,

 a  javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ami implicit kamatcsökkentést jelentett.

