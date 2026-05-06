Csúcsra jár a forint, az euró és a dollár is rég volt ennyire olcsó – ralival kezdett az OTP
Az amerikai-iráni feszültségek enyhülése miatt optimista várakozások előzték meg a szerdai kereskedés indulását a piacokon, miközben a vállalati gyorsjelentések is muníciót adhatnak a kereskedőknek.
A pesti tőzsde jelentős plusszal indított, a BUX 0,8 százalékkal magasabban, 136 973 ponton rajtolt. A vezető hazai részvények közül
- az OTP kezdett a legjobban, 1,6 százalékkal 43 230forintra drágulva.
- A Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 860 forintig került feljebb,
- a Magyar Telekom 0,1 százalékkal 2 480 forintig kapaszkodot fel.
- A Mol ellenben 0,1 szzalékkal 4 310 forintig csúszott vissza.
Európában szintén indexemelkedéssel kezdődött a tőzsdei kereskedés.
Befektetői szempontból bizakodásra ad okot, hogy az Egyesült Államok megerősítette az Iránnal kötött tűzszünetet, valamint hogy a támadó műveletek véget értek. Donald trump amerikai eénök ideiglenesen felfüggesztette a Hormuzi-szorosból kijutni kívánó, ott rekedt hajók kimentésére irányuló erőfeszítéseit, hogy időt biztosítson az esetleges tárgyalásokra.
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint építeni tudott előző napi lendületére, és szerda reggel is jelentős erőt mutat a meghatározó devizákkal szemben, amiben a kedvező nemzetközi hangulat is segíti.
Az euró/forint devizapár a fontos 360-as szintet is letörte, a magyar pénz fél százalékkal javított a közös uniós fizetőeszközzel zemben: a tőzsdenyitás előtt 359,8-nál járt a jegyzés. Legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt, 2022 febrárjában volt ennyire erős a hazai fizetőeszköz.
A dollárhoz képest 0,8 százalékot erősödött a forint, a keresztárfolyam ezzel 307 alá jött le.
A régiós devizákkal összevetve is tekintélyes forintelőny látható: a cseh korona és a lenygel zloty egyarnt 0,3 százalékkal kerül kevesebb.
Az olajárak némileg csökkentek a közel-keleti háborúról érkező kedvező fejleményekre, az árazás azonban továbbra is tükrüzi a bizonytalanságokat. A Brent típusú északi-tengeri olajfajta jegyzése 1,6 százalékkal mérséklődött.
A hétfői emelkedést követően csökkenés volt látható kedden a Brent árfolyamában, de nagyobb visszaesésről egyelőre nem lehet beszélni. Ezzel együtt ma reggel 108 dollár közelében mozog az árfolyam, ami továbbra is csúcsközeli szinteket jelent. A közel-keleti helyzet változatlanul sok bizonytalanságot teremt az energiapiacokon, így akár a további volatilitás sem zárható ki – írják reggeli jegyzetükben a K&H Értékpapír elemzői.
Az amerikai nyersolajtípus, a WTI ára pedig ugyancsak 1,6 százalékkal 100,6 dollárra ereszkedett szerda reggelre.