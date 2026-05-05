Bikaerős lett a forint: a dollárra és az euróra is köröket ver a hazai fizetőeszköz

Lendületet vett a pesti tőzsde és a hazai fizetőeszköz is kedd délután. A börzét a Mol és az OTP húzza, a forint már közel 1 százalékos ralinál jár a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2026.05.05, 14:58
Frissítve: 2026.05.05, 15:35

Az iráni háború fejleményeire és a sorozatban érkező vállalati gyorsjelentésekre figyelnek kedden a piacok. A tegnapi pesszimizmust követően sokkal derűlátóbbak a befektetők, noha érdemi pozitív fejlemény nem történt a közel-keleti konfliktusban. Az orosz–ukrán fronton ugyanakkor pár napos fegyverszünetről sikerült megállapodni. A pesti tőzsde ebben a környezetben tartja a lépést Nyugat-Európával, és a forint is lendületesen erősödik délután.

Jó formában a forint kedd délután / Fotó: Shutterstock

A hazai fizetőeszköz erősödéssel indította a napot, a délelőtti menetelést követően pedig a nap második felének elején újabb lendületet talált a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 0,8 százalékkal került lejjebb délután fél három óráig, a közös európai pénzt 362,3 forinton váltják.

A dollárhoz képest ugyancsak 0,8 százalékkal értékelődött fel a hazai valuta, a keresztárfolyam ezzel a 310-es szint alá jött vissza.

A régiós devizák közül is messze kitűnik ma a forint. A cseh korona 0,7 százalékkal, a lengyel zloty 0,65 százalékkal kerül kevesebbe a tegnapi árfolyamnál.

Az Erste kommentárja szerint a piacmozgató események közül kevesebb fókuszt kapó ukrajnai háborúban pár napos tűzszünet jöhet a győzelem napi ünnepségek miatt. Magyar Péter leendő miniszterelnök szerint a leköszönő kormány számításai szerint az idei deficit megközelítheti a 7 százalékot, szemben a megemelt 5 százalékos céllal.

A forint mellett a magyar tőzsde is szárnyal

A pesti tőzsdén is jó a hangulat, olyannyira, hogy a BUX 1,2 százalékkal menetelt feljebb, miközben a kontinens meghatározó nyugati részvénykosarai is hasonló mértékben emelkednek.

A magyar blue chip részvények közül 

  • a Mol jár az élen 1,8 százalékos drágulással, 
  • az OTP szorosan a nyomában 1,4 százalékos erősödéssel, 
  • míg a Magyar Telekom egy százalékos plusznál, 
  • a Richter pedig 0,8 százalékos emelkedésnél tart.

A hazai parkett forgalma ugyanakkor viszonylag alacsony, mindössze 6,6 milliárd forint.

