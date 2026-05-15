Fontos szintre gyengült a forint, a Mol próbálja tartani a lelket a pesti tőzsdében – óriási nyomás alatt a 4iG

Nagyobb veszteséggel zárhatják a hét utolsó kereskedési napját a magyar befektetési eszközök a meglehetősen borús nemetközi hangulatban. A forint nagyobb hullámzások közepette jelentősen gyegül, a pesti tőzsdén több nagypapír is erős nyomás alá került péntek délután.

Nincs jó napja a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Korrigál a forint

Az idén eddig remekül teljesítő forint raliját a dollár megújult lendülete mellett a Magyar Nemzeti Bank szerdai, implicit kamatcsökkentése is fékezte, a mai kedvezőtlen piaci hangulat pedig tovább erősítette a héten indult korrekciót.

A hazai fizetőeszköz 1,1 százalékot veszített értékéből a dollárhoz képest, ezzel alulról súrolja a 310-es szintet a keresztárfolyam.