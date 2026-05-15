Deviza
EUR/HUF359,71 +0,5% USD/HUF309,21 +0,77% GBP/HUF412,88 +0,45% CHF/HUF393,55 +0,59% PLN/HUF84,77 +0,52% RON/HUF69,02 +0,3% CZK/HUF14,79 +0,46% EUR/HUF359,71 +0,5% USD/HUF309,21 +0,77% GBP/HUF412,88 +0,45% CHF/HUF393,55 +0,59% PLN/HUF84,77 +0,52% RON/HUF69,02 +0,3% CZK/HUF14,79 +0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 221,58 -0,15% MTELEKOM2 520 -0,08% MOL3 956 +2,17% OTP41 700 -0,84% RICHTER12 520 -0,88% OPUS312,5 +5,44% ANY7 950 +0,13% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 580 -2,18% BUMIX9 252,13 0% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 816,38 -1,07% BUX132 221,58 -0,15% MTELEKOM2 520 -0,08% MOL3 956 +2,17% OTP41 700 -0,84% RICHTER12 520 -0,88% OPUS312,5 +5,44% ANY7 950 +0,13% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 580 -2,18% BUMIX9 252,13 0% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 816,38 -1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacok
forint
dollár
tőzsde
euró
4iG

Fontos szintre gyengült a forint, a Mol próbálja tartani a lelket a pesti tőzsdében – óriási nyomás alatt a 4iG

Erősen negatív nemzetközi hangulatban próbál víz felett maradni a BUX pénteken, a Mol egyedüli segítségével. A forint bő egy százalékot veszített a dollárral szemben, az euró 360 fölé drágult.
K. T.
2026.05.15, 15:53

Nagyobb veszteséggel zárhatják a hét utolsó kereskedési napját a magyar befektetési eszközök a meglehetősen borús nemetközi hangulatban. A forint nagyobb hullámzások közepette jelentősen gyegül, a pesti tőzsdén több nagypapír is erős nyomás alá került péntek délután.

forint, tőzsde, 4iG
Nincs jó napja a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Korrigál a forint

Az idén eddig remekül teljesítő forint raliját a dollár megújult lendülete mellett a Magyar Nemzeti Bank szerdai, implicit kamatcsökkentése is fékezte, a mai kedvezőtlen piaci hangulat pedig tovább erősítette a héten indult korrekciót.

A hazai fizetőeszköz 1,1 százalékot veszített értékéből a dollárhoz képest, ezzel alulról súrolja a 310-es szintet a keresztárfolyam.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az euróval szemben 0,7 százalékkal engedett ki a forint, a közös európai pénz jegyzése ezzel a 360,4-es szintig szaladt fel délután fél háromig. Napon belül 2,5 egységet rontott a magyar pénz.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is elhúztak a nemzeti valutánk mellett. A cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,6 százalékkal drágult.

Az Erste kommentárja szerint korrekció indít a magyar devizánál, párhuzamosan a nemzetközi piacokkal. Pénteken és a jövő héten is üres a hazai makronaptár, ezért elsősorban a külhoni események mozgathatják leginkább a kereskedést.

A Mol tartja a lelket a pesti tőzsdében, a 4iG mélyrepülésben

A nap nagy részét "víz alatt" töltő magyar tőzsde a kereskedés zárása előtt másfél órával isebb pluszba fordult, a BUX 132 400 pontnál jár cikkünk írásakor, a részvénykosarat a Mol húzza. Az olajtársaság papírjai 2,3 százalékkal emelkednek, miután a magyar vállalat még ma megkaphatja a szerb államtól a NIS felvásárlására vonatkozó végleges ajánlatot.

 MOL részvény
MOL részvény16:10:56
Árfolyam: 3 956 HUF +86 / +2,17 %
Forgalom: 1 437 586 002 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A negyedéves eredményszámait péntek hajnalban közzétevő 

  • OTP kurzusa 0,4 százalékkal került lejjebb, 
  • a Magyar Telekom 0,2 százalékot erszkedett, 
  • a Richter pedig 1,1 százalékkal csúszott lejjebb.

A nap legnagyobb hazai vesztese a 4iG, amely kilenc százalékot zuhant 15:30-ig, de 16 százalékos mínuszban is járt a védelmi ipari vállalat részvénye. A társaság egy óriási, 1,3 ezermilliárd forint keretösszegű állami szerződéstől eshet el.

 4IG részvény
4IG részvény16:07:24
Árfolyam: 1 780 HUF -168 / -9,44 %
Forgalom: 1 290 121 856 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Európában és a tengerentúlon is pocsék a hangulat

A nyugat-európai tőzsdéken jelentős, másfél-két százalék közötti mínuszban állnak a meghatározó részvényindexek. A befektetőket aggasztja, hogy lényegi áttörés nélkül zárult Trump-Hszi csúcstalálkozó, sőt, Tajvan kérdése miatt a kínai elnök konfliktusokat is elképzelhetőnek tart az Egyesült Államokkal.

Az amerikai tőzsdék is lefordultak a délután fél négyes nyitáskor. A Dow 0,7 százalékos, az S&P 500 egy százalékos, a Nasdaq 1,4 százalékos mínuszban rajtolt. A geopolitikai fezsültségek mellett a technológiai rali kifulladása és az emelkedő amerikai kötvényhozamok sem kedveznek a kockázatos eszközöknek.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1613 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu