Ezt műveli a forint a zlotyval Magyar Péter látogatása közben

A piaci hangulat meglehetősen kockázatkerülővé vált, mivel a befektetők tartanak a közel-keleti háború kiújulásától, hacsak Irán nem jut megállapodásra az Egyesült Államokkal.

A Bloomberg jelentése szerint Donald Trump amerikai elnök kedden kilátásba helyezte, hogy „két-három napon belül” újraindítja az Irán elleni légicsapásokat a háború befejezését célzó megállapodás kikényszerítése érdekében, miután korábban közölte, hogy lefújt egy amerikai támadást.

Eközben a 10 éves amerikai kincstárjegyek hozama új, több mint egy éve nem látott csúcsot ért el 4,91 százalékkal, a profi kereskedők már kizártnak tartják a Federal Reserve idei kamatcsökkentését.

A befektetők szerdán a Fed kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottsága áprilisi ülésének jegyzőkönyvét, csütörtökön pedig az euróövezeti és az amerikai BMI-adatokat várják.