Hiába volt igásló a Mol, elesett a pesti tőzsde: a 4iG és az OTP a főkolompos – csúnyán elbántak a forinttal

Borongós hangulat kerítette hatalmába a befektetőket világszerte, az amerikai–iráni háborút övező bizonytalanságok mellett a kínai és az amerikai elnök pekingi csúcstalálkozója sem hozott áttörést a kereskedelmi kapcsolatokban, miközben a technológiai rali is kifáradni látszik. A pesszimista nemzetközi hangulat a forintot és a pesti tőzsdét is elérte, gyengén zárult a hét utolsó kereskedési napja a hazai piacon.

A Mol egyedül kevés volt, de a nyugat-európai indexeknél kisebb eséssel megúszta a napot a BUX, a forint jelentősen gyengült

Nyugat-Európa fontosabb börzéin 1,5-2 százalékos esést szenvedtek el az indexek, 1 százalék körüli mínusznál járt délután öt óra után a három meghatározó amerikai részvényindex is.

A pesti tőzsde ehhez képest valamivel kisebb, 0,6 százalékos veszteséggel zárt pénteken. A BUX 131 696 pontig ereszkedett, a hazai részvényekkel összesen 23 milliárd forint felett kötöttek ügyleteket.

A nagypapírok közül a NIS-felvásárlás kapcsán a szerb állam végleges ajánlatára váró Mol tudott egyedüliként erősödni, 3,2 százalékkal 3992 forintig.

Az első negyedéves eredményéről ma reggel beszámoló

OTP részvényeit 2,3 százalékkal 41 100 forintig ütötték lejjebb,

a Richter 0,3 százalékkal 12 590 forintig ereszkedett,

a Magyar Telekom pedig fél százalékkal 2510 forintig csorgott le.

A nap egyik legnagyobb vesztese a 4iG volt, amely hatalmas, már megkötött állami üzlettől eshet el az új kormány szándéka szerint.