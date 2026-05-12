Idegesen liftezik a forint, a növekvő háborús feszültség hajtja a dollárt

Az angol font kivételével gyengült a forint a globálisan meghatározó, valamint a régiós devizákkal szemben is kedden késő délelőttig, ám a hazai deviza árfolyama meglehetősen volatilis mozgásokat mutat. A brit devizát a Keir Starmer kormányfő gyengülő pozíciója miatt ingataggá vált politikai helyzet bizonytalaníthatta el.

Az euró jegyzése féltíz körül még egy rövid időre 358 forint fölé is bekukkantott, onnan visszafordulva pedig egészen 356,3 forintig csúszott vissza, majd 11 óra után 357 forintig futott fel. Utóbbi szint közel 0,3 százalékos gyengülést jelent a forint nézőpontjából hétfői záróértékéhez mérten.