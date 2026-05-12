Idegesen liftezik a forint, a növekvő háborús feszültség hajtja a dollárt

Több tényező is gyengíti a hazai devizát. Az euróval és a dollárral szemben is lefordult a forint.
Murányi Ernő
2026.05.12, 12:26
Frissítve: 2026.05.12, 12:52

Az angol font kivételével gyengült a forint a globálisan meghatározó, valamint a régiós devizákkal szemben is kedden késő délelőttig, ám a hazai deviza árfolyama meglehetősen volatilis mozgásokat mutat. A brit devizát a Keir Starmer kormányfő gyengülő pozíciója miatt ingataggá vált politikai helyzet bizonytalaníthatta el.

Az euró jegyzése féltíz körül még egy rövid időre 358 forint fölé is bekukkantott, onnan visszafordulva pedig egészen 356,3 forintig csúszott vissza, majd 11 óra után 357 forintig futott fel. Utóbbi szint közel 0,3 százalékos gyengülést jelent a forint nézőpontjából hétfői záróértékéhez mérten.

Az euró-forint árfolyama a 355 forintos támasz közelében fordult, és innen indult egy kisebb korrekció felfelé. Rövid távú ellenállási szint 358,50-nél húzódik, majd 360-nál egy erős akadály látható, mely egy 15 éves, múlt héten letört trendvonal

- írja az Equilor Befektetési Zrt. befektetőknek szóló feljegyzésében.

Az Erste viszont azt emelte ki, hogy:

a hazai piacon a pénteki záróhoz képest kedd reggel már egy százalékkal gyengébb szinten mozgott a forint az euróval szemben. Hasonló pályát írtunk le a lengyel zlotyval szemben is, így magyar specifikum állhat a háttérben: egyrészt az olajárban megmutatkozó fordulat, másodsorban a költségvetés állapota miatt fogyhatott el a lendület. Kapitány István miniszteri meghallgatásán közölte, hogy egyelőre nincs itt a különadók kivezetésének az ideje.

Hasonló ívet írt le a dollár-forint is, a zöldhasú kurzusa hajnal óta 302 és 304,6 forint között ingadozik, késő délelőttre csaknem 0,6 százalékkal, 303,9 forintig erősödött.

Eközben az euró is lefordult a dollár ellenében, a keresztárfolyam mintegy 0,3 százalékkal, 1,1745-re esett, ami az ökölszabály szerint szintén gyengítheti a forintot is.

A Hormuzi-szorosban újra fellángolt ellenségeskedés aláásta a piac bizakodását az amerikai-iráni konfliktus enyhülésével kapcsolatban, és a dollár menedékszerepének erősödésével nő a zöldhasú iránti kereslet.

 

