Deviza
EUR/HUF354,36 -0,04% USD/HUF304,41 +0,06% GBP/HUF408,5 -0,12% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF83,82 -0,06% RON/HUF67,51 -0,11% CZK/HUF14,59 -0,04% EUR/HUF354,36 -0,04% USD/HUF304,41 +0,06% GBP/HUF408,5 -0,12% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF83,82 -0,06% RON/HUF67,51 -0,11% CZK/HUF14,59 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 513,57 +1,57% MTELEKOM2 640 +0,53% MOL3 776 -0,21% OTP41 450 +2,39% RICHTER12 550 +1,59% OPUS358,5 +7,11% ANY7 920 -0,88% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 610 +1,95% BUMIX9 209,43 +0,42% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 880,73 +0,8% BUX133 513,57 +1,57% MTELEKOM2 640 +0,53% MOL3 776 -0,21% OTP41 450 +2,39% RICHTER12 550 +1,59% OPUS358,5 +7,11% ANY7 920 -0,88% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 610 +1,95% BUMIX9 209,43 +0,42% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 880,73 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde
Magyar Péter

Magyar Péter brüsszeli útja egy dolog, de ma mindenki más is a forintot ráncigálja

Miközben Magyar Péter az uniós forrásokról tárgyal Brüsszelben. A forintpiac az amerikai–iráni hírekre is élénken figyel. Ráadásul ma este hitleminősítés is esedékes. Az euró jegyzése 355 és 353 forint között ingadozik.
VG
2026.05.29, 11:53
Frissítve: 2026.05.29, 12:12

Kétségkívül Magyar Péter miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai állnak ma a forintpiac fókuszában. De az amerikai–iráni tárgyalásokról érkező hírek is rángatják a magyar devizát. A nyaralók az erős forintnak örülnek, az exportcégek vezetőinek meg épp emiatt fő a fejük: a devizahatás a ma reggeli iparstatisztikai adatokban is tükröződik. És el ne felejtsük: este hitelminősítés!

forint
A forintpiac is élénken figyeli, mire jut a magyar kormány Brüsszelben / Fotó:  Vitézy Dávid / Facebook

Mindenki a forintot rángatja

A tegnapi forinterősödés elsősorban az iráni hírek számlájára írható.

Megállapodás született a tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatról. A Hormuzi-szoros jövőbeni felszabadulásának olajpiaci hatásai közvetlenül is javítanák a hangulatot, ám van egy közvetett hatás, amely a feltörekvő devizákat, köztük a forintot is érinti:

  • ha csökkenne az amerikai gazdaságra nehezedő inflációs nyomás, akkor megint napirendre kerülne a Fed kamatvágása, s ez a feltörekvő  devizák kamatelőnyét tágítaná: felpörgetve a carry trade hatást. Ami praktikusan további parttalan forinterősödést hozna.

Magyar Péter első brüsszeli útját nagy várakozás előzte meg,

mivel a magyar kormányfő azt ígérte, hogy áttörést érhet el a Magyarországnak járó, de évek óta befagyasztott uniós források ügyében. 

  • Az uniós források alapvetően befolyásolják a magyar gazdaság középtávú kilátásait és ezzel együtt az euróbevezetés lehetőségét is. 
  • A választás óta a piac a forintot már kvázi euróként kezeli, legalábbis ez az elemzői konszenzus magyarázza a magyar deviza meredek erősödését.   

Piaczárás után hitelminősítés:

  • a Standard & Poor’s ma este teszi közzé Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát. A jelenlegi osztályzat BBB mínusz negatív kilátással, alig egy lépésnyire a befektetésre nem ajánlott (bóvli) osztályzattól. 

Nyaralók versus exportőrök:  

  • amíg a külföldi vakációra készülők legfőbb gondja, hogy mikor váltsanak eurót, s egyelőre úgy tűnik, nehéz eltalálni a legjobb árfolyamot, mert eddig mindig jött egy még jobb,
  • addig az exportőrök, köztük tőzsdei cégek is, mint például a Richter, már szenvednek az erős forinttól. A parkettkultúrának, persze, fontos része a devizafedezet, de korábban aligha gondoltak a cégek, ekkora forinterősödési hullám kivédésére.
EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Mit mutat a technikai kép?

Reggel tőzsdenyitás előtt és a délelőtt folyamán is 

kemény visszatesztet láthattunk az euró-forint grafikonján:

  • a kurzus többször is támadta a letört 355-ös támasz/ellenállást, egyszer fölé is szúrt.

A déli harangszó előtt azonban intenzív forinterősödés indult: 

  •  354 alá is leszúrt az euró-forint.

Az erős oldalon a következő technikai megálló a 350 forintos eurónál húzódik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu