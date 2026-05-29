Magyar Péter brüsszeli útja egy dolog, de ma mindenki más is a forintot ráncigálja
Kétségkívül Magyar Péter miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai állnak ma a forintpiac fókuszában. De az amerikai–iráni tárgyalásokról érkező hírek is rángatják a magyar devizát. A nyaralók az erős forintnak örülnek, az exportcégek vezetőinek meg épp emiatt fő a fejük: a devizahatás a ma reggeli iparstatisztikai adatokban is tükröződik. És el ne felejtsük: este hitelminősítés!
Mindenki a forintot rángatja
A tegnapi forinterősödés elsősorban az iráni hírek számlájára írható.
Megállapodás született a tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatról. A Hormuzi-szoros jövőbeni felszabadulásának olajpiaci hatásai közvetlenül is javítanák a hangulatot, ám van egy közvetett hatás, amely a feltörekvő devizákat, köztük a forintot is érinti:
- ha csökkenne az amerikai gazdaságra nehezedő inflációs nyomás, akkor megint napirendre kerülne a Fed kamatvágása, s ez a feltörekvő devizák kamatelőnyét tágítaná: felpörgetve a carry trade hatást. Ami praktikusan további parttalan forinterősödést hozna.
Magyar Péter első brüsszeli útját nagy várakozás előzte meg,
mivel a magyar kormányfő azt ígérte, hogy áttörést érhet el a Magyarországnak járó, de évek óta befagyasztott uniós források ügyében.
- Az uniós források alapvetően befolyásolják a magyar gazdaság középtávú kilátásait és ezzel együtt az euróbevezetés lehetőségét is.
- A választás óta a piac a forintot már kvázi euróként kezeli, legalábbis ez az elemzői konszenzus magyarázza a magyar deviza meredek erősödését.
Piaczárás után hitelminősítés:
- a Standard & Poor’s ma este teszi közzé Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát. A jelenlegi osztályzat BBB mínusz negatív kilátással, alig egy lépésnyire a befektetésre nem ajánlott (bóvli) osztályzattól.
Nyaralók versus exportőrök:
- amíg a külföldi vakációra készülők legfőbb gondja, hogy mikor váltsanak eurót, s egyelőre úgy tűnik, nehéz eltalálni a legjobb árfolyamot, mert eddig mindig jött egy még jobb,
- addig az exportőrök, köztük tőzsdei cégek is, mint például a Richter, már szenvednek az erős forinttól. A parkettkultúrának, persze, fontos része a devizafedezet, de korábban aligha gondoltak a cégek, ekkora forinterősödési hullám kivédésére.
Mit mutat a technikai kép?
Reggel tőzsdenyitás előtt és a délelőtt folyamán is
kemény visszatesztet láthattunk az euró-forint grafikonján:
- a kurzus többször is támadta a letört 355-ös támasz/ellenállást, egyszer fölé is szúrt.
A déli harangszó előtt azonban intenzív forinterősödés indult:
- 354 alá is leszúrt az euró-forint.
Az erős oldalon a következő technikai megálló a 350 forintos eurónál húzódik.