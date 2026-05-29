Magyar Péter brüsszeli útja egy dolog, de ma mindenki más is a forintot ráncigálja

Kétségkívül Magyar Péter miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai állnak ma a forintpiac fókuszában. De az amerikai–iráni tárgyalásokról érkező hírek is rángatják a magyar devizát. A nyaralók az erős forintnak örülnek, az exportcégek vezetőinek meg épp emiatt fő a fejük: a devizahatás a ma reggeli iparstatisztikai adatokban is tükröződik. És el ne felejtsük: este hitelminősítés!

Mindenki a forintot rángatja

A tegnapi forinterősödés elsősorban az iráni hírek számlájára írható.

Megállapodás született a tűzszünet 60 napos meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatról. A Hormuzi-szoros jövőbeni felszabadulásának olajpiaci hatásai közvetlenül is javítanák a hangulatot, ám van egy közvetett hatás, amely a feltörekvő devizákat, köztük a forintot is érinti:

ha csökkenne az amerikai gazdaságra nehezedő inflációs nyomás, akkor megint napirendre kerülne a Fed kamatvágása, s ez a feltörekvő devizák kamatelőnyét tágítaná: felpörgetve a carry trade hatást. Ami praktikusan további parttalan forinterősödést hozna.

Magyar Péter első brüsszeli útját nagy várakozás előzte meg,

mivel a magyar kormányfő azt ígérte, hogy áttörést érhet el a Magyarországnak járó, de évek óta befagyasztott uniós források ügyében.

Az uniós források alapvetően befolyásolják a magyar gazdaság középtávú kilátásait és ezzel együtt az euróbevezetés lehetőségét is.

A választás óta a piac a forintot már kvázi euróként kezeli, legalábbis ez az elemzői konszenzus magyarázza a magyar deviza meredek erősödését.

Piaczárás után hitelminősítés:

a Standard & Poor’s ma este teszi közzé Magyarország adósbesorolásának felülvizsgálatát. A jelenlegi osztályzat BBB mínusz negatív kilátással, alig egy lépésnyire a befektetésre nem ajánlott (bóvli) osztályzattól.

Nyaralók versus exportőrök: