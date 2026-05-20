Már megint meglepte a piacot a forint, de a pesti parketten borongós a hangulat

Hozamemelkedés a kötvénypiacon

A devizapiacokra is hatással lehet, hogy a globális hozamemelkedési hullám részeként a 30 éves USA-állampapírhozam 2007 óta nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett.

Az Equilor elemzőinek véleménye szerint,

a romló inflációs kilátások miatt valamennyi meghatározó jegybank esetében kamatemelés(ek)re és a korábban vártnál tartósan magasabb irányadó rátára számítanak a piaci szereplők, ami hatására a hosszú hozamok a legtöbb fejlett piacon meredek emelkedésnek indultak.

A Fedtől legalább egy,

a japán jegybanktól kettő,

míg az EKB-tól és az angol jegybanktól rendre három-három kamatemelést várnak a piacok az elkövetkezendő egy év során.

Borongós hangulat a pesti parketten

A BUX kisebb mínuszba csúszott délelőtt, de korai lenne még ezt irányként kezelni. A blue chipek közül csak az OTP kapaszkodott kisebb pluszba.