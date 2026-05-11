Miniszterjelölti meghallgatások között oldalazott a magyar deviza
Oldalazik a forint Magyar Péter miniszterelnökké választását követően. Egyelőre nem dőlt el, hogy a magyar deviza tovább erősödik, vagy a gyenge oldal felé fordul.
Még mindig ötéves csúcsok közelében a forint
Már pénteken letörte a 355-ös technikai támasz a forint. De még mindig nem szignifikáns a letörés, annak ellenére sem, hogy hétfőn hajnalban is 355 alatt járt az euró-forint.
A tőzsdenyitás előtt is ezzel a szinttel birkózott a kurzus, néha fölötte, néha alatta mozgott a jegyzés.
Tőzsdenyitáskor 354,9 közelében jegyezték az euró-forintot.
Míg a technikai kép azt mutatta:
- rövid távú ellenállási szint 358,50-nál látszik,
- míg a következő erős támasz 350-nél húzódik.
Hétfőn délelőtt 354,44 és 355,55 között oldalazott az euró-forint.
A déli harangszót a sáv tetején, vagyis inkább a gyenge oldalon hallgatta a kurzus.
Technikai alapon számottevő forintgyengülés nem várható, mert a múlt héten 360-nál egy fontos és erős ellenállást tört le a jegyzés.
Ebéd után kissé feljebb húzódott és szűkült sáv: 355,1 és 355,8 közé.
Mi mozgatja a forintot?
Bár a blue chipek közül három (Richter, Telekom, OTP) is a héten teszi közzé gyorsjelentését, a forintpiac kevéssé figyel a gyorsjelentésekre.
Annál izgalmasabbak az iráni hírek,
a hét végén kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök elfogadhatatlannak tartja Teherán követeléseit:
- háborús jóvátétel Amerikától,
- a Hormuzi-szoros iráni ellenőrzése,
- az amerikai szankciók megszüntetése,
- valamint az ország lefoglalt vagyonának feloldása.
Pakisztán jelezte, hogy folytatná a semleges közvetítést a felek között, így van esély a diplomáciai egyeztetések folytatására.
Itthon Magyar Péter miniszterelnök szombati megválasztását követően
a leendő miniszterek meghallgatásai hatnak a forintra:
- Kapitány István: egyelőre maradnak a különadók,
- Ruszin-Szendi Romulusz nem támogatja a sorkatonaságot,
- Vitézy Dávid több gigaberuházásnál vizsgálatot indít.
Fontos szinteken az euró-dollár:
déli befektetői jegyzetükben az Equilor elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy továbbra is meghatározó ellenállási szint közelében az euró-dollár árfolyama. A technikai kép alapján hamarosan megpróbálkozhat az áttörésével.
- 1,1784-nél húzódik az ellenállás,
- felette 1,19-nál látható a következő fontosabb szint.