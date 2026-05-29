Uniós pénzesőtől erősödtek a magyar befektetések: a Richter és az OTP ralizott – a forint közel ötéves csúcsról várja az esti ítéletet
Az amerikai-iráni háború lezárásához fűzött remények újbóli felerősödése kedvező nemzetközi hangulatot eredményezett a hét utolsó napján a piacokon. Az optimizmust itthon az uniós pénzekről zajló, eredményesnek bizonyuló tárgyalások is fűtötték, miután összesen 16,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal Magyar Péter miniszterelnök bejelentése alapján. A forint közel ötéves csúcsrra erősödött, a pesti tőzsde pedig jelentősen felülteljesítette az európai börzéket pénteken.
A Budapesti értéktőzsde fő részvénymutatója, a BUX index 2,4 százalékkal erősödött, egészen 134 616 ponig. A hazai részvénypiac forgalma egészen magas, 60 milliárd forintot meghaladó volt.
A vezető magyar papírok közül
- a Richter vitte a prímet, négy százalékkal 12 840 forintig ralizva.
- Az OTP részvényei 2,7 százalékkal 41 570 forintra drágultak,
- a Mol kurzusa 1,9 százalékkal 3854 forintig emelkedett,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,2 százalékkal 2 630 forintig kapaszkodott fel.
A nyugat-európai tőzsdeindexek ennél jelentősen szerényebb, zömében 0,1-03 százalék közötti emelkedéssel nyugtázták a napot.
A forint piacán sokáig kivártak a kereskedők, a magyar kormányfő és Ursula von der Leyen EB-elnök sajtótájékoztatóján az uniós források lehívásáról szóló bejelentésre akcióba léptek, megtámasztva a magyar pénz kurzusát, amely közel ötéves csúcsra futott a főbb devizák ellenében.
Az euróval szemben bő 0,1 százalékot javított a tőzsdezárásig a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 354 forintnál járt délután öt órakor, de korábban e szint alá is benézett rövid időra a kurzus.
A dollárhoz képest ennél jelentősebb, 0,3 zázalékos előnyt halmozott fel a forint, amiben az uniós pénzek mellett a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság élénkülése is szerepet kaphatott. Az amerikai pénzt 303,4 forinton váltották a pesti piaczáráskor.
A régiós devizák is fejet hajtottak a magyar fizetőeszköz előtt, a cseh korona 0,15 százalékkal ,a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
Ma késő este vizsgálja felül a magyar államadósság besorolását az S&P, ahol a Moody's előző heti felülvizsgálatához hasonlóan nem várható elmozdulás. A hitelminősítő kommentárjára azonban a jövő hét elején reagálhatnak a devizapiaci kereskedők.