Rakétával lőttek a forintra, szárnyra kapott a dollár

Váratlanul gyengült a hazai deviza. Az iráni haditengerészet akciójára megugrott az olaj, valamint a dollár jegyzése és megingott a forint árfolyama.
Murányi Ernő
2026.05.04, 13:21
Frissítve: 2026.05.04, 13:32

Megbicsaklott a forint árfolyamgörbéje hétfőn kora délután, miután  az iráni félhivatalos Fars hírügynökség szerint két iráni rakéta találta el az amerikai haditengerészet egyik fregattját, amely megkísérelt áthaladni a Hormuzi-szoroson, figyelmen kívül hagyva az iráni haditengerészet figyelmeztetéseit. A jelentés szerint a fregatt a találat után kénytelen volt visszavonulni és elmenekülni a térségből.

Rakétával lőttek a forintra, szárnyra kapott a dollár / Fotó: Vémi Zoltán

Bár a hírt egyelőre független vagy amerikai hírforrás nem erősítette meg, rövid időn belül nagyot estek az európai részvényindexek, s az iráni konfliktus eszkalálódása a forint árfolyamát is beszakította. Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette, hogy humanitárius mentőakció keretében az Egyesült Államok kiszabadítja a Perzsa-öbölben rekedt hajókat.

Az euró kurzusa, amely hajnalban 362 forint alá is benézett, egészen 364,44 forintig lőtt ki, majd innen 363,5 forintra korrigált.

Ezzel együtt a forint még így is 0,3 százalékkal erősödött múlt heti záróárfolyamához mérten, s hasonló a helyzet a többi globálisan is meghatározó devizával, valamint a regionális fizetőeszközökkel is.

Egyedül az amerikai dollár erősödött a forint ellenében a hétvégi záróértékhez mérten is. A zöldhasút kora délután 310,35 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon.

Az előttünk álló héten újabb részletek derülnek majd ki az első negyedévi konjunktúrát illetően - írja az Erste. 

Emellett az is napvilágot lát, hogy milyen helyzetben veszi át a büdzsét a Tisza-kormány. A piac figyelmének középpontjába ezzel együtt az áprilisi inflációs adatok kerülnek majd: a bank várakozása szerint 2 százalékra emelkedhetett az árdinamika az idei negyedik hónapban a márciusi 1,8 százalékról, ami továbbra is visszafogott átárazásokat tükröz.

Kisebb mértékben lefelé tartott az euró-dollár devizapár is, mostanság 1,1708 körül mozog a keresztárfolyam, amit szintén az iráni haditengerészet akciójával hoznak összefüggésbe.

Hétfő reggel még 1,172 körül járt az euró-dollár kurzusa, ami gyakorlatilag megegyezett a csütörtöki és pénteki záró értékekkel. A hétvégi kommunikáció hatására az olajárak – korrigálva az előző heti brutális emelkedést – múlt hétfői szintjükön álltak. Az iráni hír természetesen itt okozta a legnagyobb zavart, a Brent jegyzése nagyjából 5 százalékkal ugrott meg. 

A geopolitika mellett az amerikai munkapiac helyzete kerül majd a héten fókuszba.

Forint árfolyamfigyelő

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
