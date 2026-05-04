Rakétával lőttek a forintra, szárnyra kapott a dollár
Megbicsaklott a forint árfolyamgörbéje hétfőn kora délután, miután az iráni félhivatalos Fars hírügynökség szerint két iráni rakéta találta el az amerikai haditengerészet egyik fregattját, amely megkísérelt áthaladni a Hormuzi-szoroson, figyelmen kívül hagyva az iráni haditengerészet figyelmeztetéseit. A jelentés szerint a fregatt a találat után kénytelen volt visszavonulni és elmenekülni a térségből.
Bár a hírt egyelőre független vagy amerikai hírforrás nem erősítette meg, rövid időn belül nagyot estek az európai részvényindexek, s az iráni konfliktus eszkalálódása a forint árfolyamát is beszakította. Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette, hogy humanitárius mentőakció keretében az Egyesült Államok kiszabadítja a Perzsa-öbölben rekedt hajókat.
Az euró kurzusa, amely hajnalban 362 forint alá is benézett, egészen 364,44 forintig lőtt ki, majd innen 363,5 forintra korrigált.
Ezzel együtt a forint még így is 0,3 százalékkal erősödött múlt heti záróárfolyamához mérten, s hasonló a helyzet a többi globálisan is meghatározó devizával, valamint a regionális fizetőeszközökkel is.
Egyedül az amerikai dollár erősödött a forint ellenében a hétvégi záróértékhez mérten is. A zöldhasút kora délután 310,35 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon.
Az előttünk álló héten újabb részletek derülnek majd ki az első negyedévi konjunktúrát illetően - írja az Erste.
Emellett az is napvilágot lát, hogy milyen helyzetben veszi át a büdzsét a Tisza-kormány. A piac figyelmének középpontjába ezzel együtt az áprilisi inflációs adatok kerülnek majd: a bank várakozása szerint 2 százalékra emelkedhetett az árdinamika az idei negyedik hónapban a márciusi 1,8 százalékról, ami továbbra is visszafogott átárazásokat tükröz.
Kisebb mértékben lefelé tartott az euró-dollár devizapár is, mostanság 1,1708 körül mozog a keresztárfolyam, amit szintén az iráni haditengerészet akciójával hoznak összefüggésbe.
Hétfő reggel még 1,172 körül járt az euró-dollár kurzusa, ami gyakorlatilag megegyezett a csütörtöki és pénteki záró értékekkel. A hétvégi kommunikáció hatására az olajárak – korrigálva az előző heti brutális emelkedést – múlt hétfői szintjükön álltak. Az iráni hír természetesen itt okozta a legnagyobb zavart, a Brent jegyzése nagyjából 5 százalékkal ugrott meg.
A geopolitika mellett az amerikai munkapiac helyzete kerül majd a héten fókuszba.