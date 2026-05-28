Az iráni feszültség aggasztja a magyar tőzsdét, nyomás alá került reggel a forint – az euró és a dollár mellett drágul az olaj is
Az amerikai-iráni háború újabb fellángolása aggasztja a befektetőket csütörtök reggel. Az olaj ára jelentősen emelkedett, az ásia tőzsdék mínuszban fejezték be a kereskedést az amerikai csapásokról érkező hírekre. A pesti tőzsde is lefelé vette az irányt a nyitáskor, a tegnapi erősödés után korrigál a forint árfolyama.
A Budapesti Értéktőzsde fő indxe, a BUX fél százalékos ereszkedéssel, 131 119 ponton rajtolt, a vezető hazai papírok a Richter kivételével eséssel kezdtek.
- Az OTP árfolyama egy százalékkal 40 420 forintra,
- a Mol kurzusa 0,1 százalékkal 3 746 forintig ereszkedett,
- a Richter részvényei 0,3 százalékkal 12 490 forintra drágultak,
- a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,8 százalékkal 2580 forintig keült lejjebb.
Az európai tőzsdéken is az eladók voltak többségben a kereskedés kezdetén, lejjebb húzva a nyugati indexeket.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint gyengüléssel indítota a napot az eőző napi erősödést követeően. Az euróval 356 fölött is járt kora reggel, a tőzsdenyitásra 355,6 forinton, 0,3 százalékos drágulással fordult rá a kurzus.
A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 306,2 forintig emelkedett kilenc óráig.
A régiós devizák is elhúztak a forint mellett, a lengyel zloty 0,3 százalékkal, a cseh korona 0,25 százalékkal kerül többe.
A Bent típusú északi-tengeri olajfajte jegyzése 2,7 százalékkal 97 dollár közelébe emelkedett hordónként, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI ára hasonló mértékben, 91 dollar fölé ugrott.
A nap folyamán leginkább az iráni fejleményekre figyelnek a befektetők. Az Equilor reggeli kommentárjában azt írja, a megjelenő információk alapján az látszik, hogy a legfontosabb kérdésekben továbbra sincs előrelépés, ugyanakkor egy részleges megállapodásnak van némi esélye. Amennyiben rögzítenék, hogy a Hormuzi-szorost megnyitják a végleges megállapodásig, vagy 30-60 napra, rövid távon megnyugtatná az olajpiacot, ugyanakkor 1-2 hónapon belül ismét feszültség jöhet, mivel arra kicsi az esély, hogy a nukleáris program és az urándúsítás ügyében mindkét fél számára elfogadható, végleges megállapodás szülessen a következő időszakban.