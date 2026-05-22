Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében – halálos áldozata is van

Ítéletet mondanak Magyarország felett: ugrik a magyar tőzsde, az OTP nagyon belekezdett, a forint viszont kiengedett

Az iráni háború lezárásához fűzött remények hajtják a piacokat felfelé pénteken. A magyar tőzsde jelentős emelkedéssel nyitott, az OTP és a Richter is szárnyal, a forint viszont megpihent a csütörtöki erősödés után. A Moody’s éjjel közli a magyar adósbesorolás felülvizsgálatának eredményét.
K. T.
2026.05.22, 09:08
Frissítve: 2026.05.22, 09:25

Az iráni háború lezárásához fűzött remények nyomán pozitív hangulatban indult a pénteki kereskedés az európai piacokon. Az optimista várakozásokat a kiszivárgott hírek fűtik, melyek szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodástervezetet dolgoztak ki a konfliktus lezárására. A tervezetet és annak részleteit hivatalosan azonban nem tették közzé. A forint kissé kiengedett a tegnapi erősödést követően a Moody’s felülvizsgálatára várva, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt.

Az OTP és a BUX is erősen kezdett pénteken, a forint kissé gyengült a Moody’s esti felülvizsgálata előtt / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index 0,8 százalékkal 131 728 pontra ugrott a tőzsdenyitáskor. A magyar nagypapírok közül 

  • az OTP másfél százalékkal 40 490 forintra drágult,
  • a Mol árfolyama 0,05 százalékkal 3924 forintra kapaszkodott fel,
  • a Richter kurzusa 1,7 százalékkal 12 230 forintig emelkedett,
  • a Magyar Telekom részvényei viszont 1,1 százalékkal 2612 forintra estek.

A forint az előző napi erősödés után kissé korrigált péntek reggel. Az euró jegyzése a hajnali 359 alatti szintről 359,4 forintig kapaszkodott feljebb, 0,15 százalékkal gyengült a magyar pénz.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 309,5 forintig emelkedett a tőzsdenyitásra.

A régiós devizákkal szemben is kisebb hátrányba került a magyar valuta. A lengyel zloty 0,02 százalékkal, a cseh korona 0.13 százalékkal drágult.

A Moody’s ma késő este teszi közzé idei első felülvizsgálatának eredményét a magyar adósbesorolásról. Az elemzők nem számítanak változásra hazánk hitelbesorolásában, egyelőre türelmi időt kaphat a Tisza-kormány, a tét a bóvli elkerülése. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők szerint a Tisza-kormánynak egyelőre hátszelet ad az uniós forrásokról való tárgyalás, ami erősíti a piacok bizalmát, a súlyosabb kérdések azonban ősszel kerülhetnek terítékre a hitelminősítő intézetek előtt. Addigra kézzelfogható eredményeket kell felmutatnia az új kormánynak.

Az iráni helyzetről érkező hírek mellett a érdemes lesz figyelni a Fed új elnökének beszédére is, Kevin Warsht a Fehér Házban iktatják be hivatalába.

