Ítéletet mondanak Magyarország felett: ugrik a magyar tőzsde, az OTP nagyon belekezdett, a forint viszont kiengedett
Az iráni háború lezárásához fűzött remények nyomán pozitív hangulatban indult a pénteki kereskedés az európai piacokon. Az optimista várakozásokat a kiszivárgott hírek fűtik, melyek szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodástervezetet dolgoztak ki a konfliktus lezárására. A tervezetet és annak részleteit hivatalosan azonban nem tették közzé. A forint kissé kiengedett a tegnapi erősödést követően a Moody’s felülvizsgálatára várva, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt.
A BUX index 0,8 százalékkal 131 728 pontra ugrott a tőzsdenyitáskor. A magyar nagypapírok közül
- az OTP másfél százalékkal 40 490 forintra drágult,
- a Mol árfolyama 0,05 százalékkal 3924 forintra kapaszkodott fel,
- a Richter kurzusa 1,7 százalékkal 12 230 forintig emelkedett,
- a Magyar Telekom részvényei viszont 1,1 százalékkal 2612 forintra estek.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint az előző napi erősödés után kissé korrigált péntek reggel. Az euró jegyzése a hajnali 359 alatti szintről 359,4 forintig kapaszkodott feljebb, 0,15 százalékkal gyengült a magyar pénz.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 309,5 forintig emelkedett a tőzsdenyitásra.
A régiós devizákkal szemben is kisebb hátrányba került a magyar valuta. A lengyel zloty 0,02 százalékkal, a cseh korona 0.13 százalékkal drágult.
A Moody’s ma késő este teszi közzé idei első felülvizsgálatának eredményét a magyar adósbesorolásról. Az elemzők nem számítanak változásra hazánk hitelbesorolásában, egyelőre türelmi időt kaphat a Tisza-kormány, a tét a bóvli elkerülése. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők szerint a Tisza-kormánynak egyelőre hátszelet ad az uniós forrásokról való tárgyalás, ami erősíti a piacok bizalmát, a súlyosabb kérdések azonban ősszel kerülhetnek terítékre a hitelminősítő intézetek előtt. Addigra kézzelfogható eredményeket kell felmutatnia az új kormánynak.
Az iráni helyzetről érkező hírek mellett a érdemes lesz figyelni a Fed új elnökének beszédére is, Kevin Warsht a Fehér Házban iktatják be hivatalába.