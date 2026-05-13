Varga Mihály pofonja után a 15 éves trendvonalban kapaszkodott meg a forint: mégse ízlik a gyengülés
Nagyot gyengült délelőtt a forint a jegybank implicit kamatcsökkentésére. Délelőtt az euró-forint áttörte a 358,50-nál húzódó ellenállást, ám a 15 éves trendvonal 360-nál megfogta a kurzust, s délután már 357,7 közelébe csillapodott a jegyzés. Ha a forint gyengítése volt a jegybanki szándék, nem tökéletes a siker, mindenesetre a piac jelzést kapott a Szabadság térről.
Kemény teszt volt, de jól bírta a magyar deviza
A javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán.
A jegybank ezzel tulajdonképpen implicit kamatcsökkentést hajtott végre.
A forint azonnal és jelentős gyengüléssel reagált az MNB beavatkozására, visszaadva kisebb előnyét az euróval szemben. A 0,2 százalékos délelőtti előny 0,5 százalékos mínuszba fordult át, a közös európai pénz jegyzése ezzel 357,2 forintról 359,8 forint fölé szökött fél tizenkettőig.
A technikai kép alapján:
- délelőtt a 358,50-os ellenállási szint áttörése volt feltűnő, ám ez csak akkor tekinthető szignifikánsnak, ha egy kereskedési napon felett zár a kurzus.
- A következő meghatározó ellenállás 360-nál húzódik, mely egy 15 éves trendvonalhoz kapcsolódik. Délben már ezt a szintet közelítette a jegyzés, ám ezt időlegesen sem lépte át.
Délután folyamatos forinterősödést láthattunk,
az euró-forint visszatért a hét eleji sávba: 355 és 358,5 közé.
Tesztelte a forintpiacot a jegybank
Az MNB beavatkozásáról beszámoló Bloomberg jelentése szerint a mostani lépéssel a jegybank a befektetőket is teszteli, és olyan megoldásokat keres, amelyekkel korlátozhatja a forint erősödését, amely a márciusi mélypont óta 10 százalékkal értékelődött fel.
A magyar állampapírok és a forint az idei év egyik legnagyobb feltörekvő piaci emelkedését mutatták, miután a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados választási győzelmet aratott az áprilisi országgyűlési választásokon.
Az új miniszterelnök radikális változást ígért a gazdaságpolitikában
Orbán Viktor és a Fidesz 16 éves kormányzását követően. Kívánságai között szerepel
- a gazdasági növekedés újraindítása,
- a költségvetési hiány csökkentése
- és az euró bevezetésének előkészítése.