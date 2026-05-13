Deviza
EUR/HUF358,17 +0,14% USD/HUF305,9 +0,37% GBP/HUF413,39 +0,21% CHF/HUF390,93 +0,12% PLN/HUF84,3 +0,24% RON/HUF68,77 +0,03% CZK/HUF14,72 +0,14% EUR/HUF358,17 +0,14% USD/HUF305,9 +0,37% GBP/HUF413,39 +0,21% CHF/HUF390,93 +0,12% PLN/HUF84,3 +0,24% RON/HUF68,77 +0,03% CZK/HUF14,72 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 334,19 -0,87% MTELEKOM2 470 +2,11% MOL4 014 -2,14% OTP41 200 -1,12% RICHTER12 330 -0,32% OPUS296 -0,84% ANY7 730 +2,98% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX9 158,6 -0,8% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 816,91 +0,69% BUX131 334,19 -0,87% MTELEKOM2 470 +2,11% MOL4 014 -2,14% OTP41 200 -1,12% RICHTER12 330 -0,32% OPUS296 -0,84% ANY7 730 +2,98% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX9 158,6 -0,8% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 816,91 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
forintkamat
tőzsde
Varga Mihály

Varga Mihály pofonja után a 15 éves trendvonalban kapaszkodott meg a forint: mégse ízlik a gyengülés

Keményen tesztelte a piacot az implicit kamatcsökkentéssel Varga Mihály. Délelőtt a forint nagyot gyengült, ellenállást tört, de a másfél évtizedes trend megtámasztotta a kurzust, s már délutánra összekapta magát a magyar deviza. Akárhonnan nézzük, jól vizsgázott a jegybanki teszten a forint.
Faragó József
2026.05.13, 16:29
Frissítve: 2026.05.13, 16:34

Nagyot gyengült délelőtt a forint a jegybank implicit kamatcsökkentésére. Délelőtt az euró-forint áttörte a 358,50-nál húzódó ellenállást, ám a 15 éves trendvonal 360-nál megfogta a kurzust, s délután már 357,7 közelébe csillapodott a jegyzés. Ha a forint gyengítése volt a jegybanki szándék, nem tökéletes a siker, mindenesetre a piac jelzést kapott a Szabadság térről.

forint
Hamar magához tért a forint a teszt után / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kemény teszt volt, de jól bírta a magyar deviza

A  javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán. 

A jegybank ezzel tulajdonképpen implicit kamatcsökkentést hajtott végre.

A forint azonnal és jelentős gyengüléssel reagált az MNB beavatkozására, visszaadva kisebb előnyét az euróval szemben. A 0,2 százalékos délelőtti előny 0,5 százalékos mínuszba fordult át, a közös európai pénz jegyzése ezzel 357,2 forintról 359,8 forint fölé szökött fél tizenkettőig.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A technikai kép alapján:

  • délelőtt a 358,50-os ellenállási szint áttörése volt feltűnő, ám ez csak akkor tekinthető szignifikánsnak, ha egy kereskedési napon felett zár a kurzus.
  • A következő meghatározó ellenállás 360-nál húzódik, mely egy 15 éves trendvonalhoz kapcsolódik. Délben már ezt a szintet közelítette a jegyzés, ám ezt időlegesen sem lépte át.

Délután folyamatos forinterősödést láthattunk, 

az euró-forint visszatért a hét eleji sávba: 355 és 358,5 közé.

Tesztelte a forintpiacot a jegybank

Az MNB beavatkozásáról beszámoló Bloomberg jelentése szerint a mostani lépéssel a jegybank a befektetőket is teszteli, és olyan megoldásokat keres, amelyekkel korlátozhatja a forint erősödését, amely a márciusi mélypont óta 10 százalékkal értékelődött fel.

A magyar állampapírok és a forint az idei év egyik legnagyobb feltörekvő piaci emelkedését mutatták, miután a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados választási győzelmet aratott az áprilisi országgyűlési választásokon. 

Az új miniszterelnök radikális változást ígért a gazdaságpolitikában

Orbán Viktor és a Fidesz 16 éves kormányzását követően. Kívánságai között szerepel

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu