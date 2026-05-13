Varga Mihály pofonja után a 15 éves trendvonalban kapaszkodott meg a forint: mégse ízlik a gyengülés

Nagyot gyengült délelőtt a forint a jegybank implicit kamatcsökkentésére. Délelőtt az euró-forint áttörte a 358,50-nál húzódó ellenállást, ám a 15 éves trendvonal 360-nál megfogta a kurzust, s délután már 357,7 közelébe csillapodott a jegyzés. Ha a forint gyengítése volt a jegybanki szándék, nem tökéletes a siker, mindenesetre a piac jelzést kapott a Szabadság térről.

Kemény teszt volt, de jól bírta a magyar deviza

A javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán.

A jegybank ezzel tulajdonképpen implicit kamatcsökkentést hajtott végre.

A forint azonnal és jelentős gyengüléssel reagált az MNB beavatkozására, visszaadva kisebb előnyét az euróval szemben. A 0,2 százalékos délelőtti előny 0,5 százalékos mínuszba fordult át, a közös európai pénz jegyzése ezzel 357,2 forintról 359,8 forint fölé szökött fél tizenkettőig.