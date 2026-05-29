Érkezhetnek az uniós pénzek, a forint mellett a pesti tőzsdét is feltüzelte a rendkívüli bejelentés – az OTP és a Richter is nagy raliban

Lendületes erősödésnek indultak a hazai eszközök péntek kora délután, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének közös sajtótájékoztatója során, ahol a Magyarországot megillető uniós források hazahozatával kapcsolatban jelentettek be áttörést . A forint közel ötéves csúcsra erősödött a fejleményekre, és a pesti tőzsdére is új vételi erő érkezett, az OTP húz a legjobban.

A forint árfolyama megugrott, az OTP húzza a pesti tőzsdét az uniós forrásokról érkező hírekre

A magyar kormányfő szerint minden olyan kérdésben sikerült megállapodniuk, ami szükséges ahhoz, hogy a magyarok hozzájussanak a nekik járó 6000 milliárd forintnyi euróhoz.

A forint azonnal reagált a magyar gazdaság számára egyértelműen pozitív hírekre. A bejelentés előtt kivártak a kereskedők, amit az is jelez, hogy az euró/forint árfolyam sokáig oldalazott a nap során. A délután két órakor kezdődő sajtótájékoztató után hirtelen lendületet vett a magyar fizetőeszköz, 0,15 százalékos előnyt szerezve a közös európai pénzzel szemben rövid idő alatt. A keresztárfolyam ezzel letörte a 354-es szintet is.