Búslakodhat Putyin: nem fizet az orosz energiaóriás – hiányozni fog a Gazprom osztaléka az államkasszából

Nyomás alá kerültek a Gazprom részvényei a hét közepén, a befektetők csalódottan vették tudomásul, hogy az orosz gázóriás nem fizet osztalékot a tavaly megtermelt profitja után.

Az energiavállalat szerdai döntése a Kremlnek is fájhat, mivel legnagyobb, 41 százalékos tulajdonosa az orosz állam, így az Ukrajnával háborúzó ország költségvetése is szegényebb lesz egy jókora összeggel.

Oroszország legnagyobb földgáztermelőjének részvényei közel 1 százalékot ereszkedtek csütörtökön a moszkvai tőzsdén, tovább mélyítve az előző nap elszenvedett 3,5 százalékos esést.

A befektetőket a részvényesi juttatás elmaradása mellett az is aggasztja, hogy Oroszországnak továbbra sem sikerült megállapodást kötnie egy Kínába vezető új gázvezetékről. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán látogatott Pekingbe, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyaljon, de a két vezető nem tudott áttörést elérni a tervezett Power of Siberia 2. gázvezeték ügyében, amely lehetővé tenné Oroszország számára, hogy több mint kétszeresére növelje Kínába irányuló földgázexportját.

A diplomáciai csúcstalálkozóra nem sokkal azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök is vizitált a kínai fővárosban.

A moszkvai tőzsde fő indexe 1,2 százalékkal esett vissza szerdán, mivel nem tudta elviselni a kettős csalódást: a Kínából érkező jelentéseket a Power of Siberia 2. projekt megvalósításának időkeretét övező bizonytalanságról, valamint a Gazprom osztalékfizetésének elmaradását

– idézte a Reuters a Sinara Investbank közleményét.

A Gazprom piaci kapitalizációja mostanra 2,8 ezermilliárd rubelre (40 milliárd dollárra) zsugorodott, ami messze elmarad a vezetőség által 2008-ban célul kitűzött ezermilliárd dolláros tőzsdei értéktől.

Az orosz vállalat 2023-ban még tetemes veszteséggel zárt, 2024-ben visszatért a jövedelmező működésre, ennek ellenére tavaly sem fizetett osztalékot. A társaság nyeresége az egy évvel korábbi 1,22 ezermilliárdról 1,31 ezermilliárd rubelre nőtt 2025-ben.

Az idei kilátások sem rosszak, az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium múlt heti közlése szerint a korábbi előrejelzésekhez képest is nagyobb, összesen 688,4 milliárd köbméter lehet Oroszország 2026-os gáztermelése.