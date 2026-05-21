EUR/HUF360,49 +0,22% USD/HUF311,33 +0,62% GBP/HUF417,01 +0,33% CHF/HUF394,01 +0,24% PLN/HUF84,84 +0,14% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,26%
BUX131 480,25 +0,02% MTELEKOM2 642 +0,53% MOL3 942 -1,17% OTP39 960 -2,85% RICHTER12 350 +1,05% OPUS314 -0,16% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 620 +0,65% BUMIX9 219,6 -0,12% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 825,83 -0,43%
Búslakodhat Putyin: nem fizet az orosz energiaóriás – hiányozni fog a Gazprom osztaléka az államkasszából

Csalódottan vették tudomásul a befektetők, hogy a részben orosz állami energiavállalat idén sem fizet osztalékot. A Gazprom részvényei lejtőre kerültek a bejelentést követően.
VG
2026.05.21, 14:12
Frissítve: 2026.05.21, 15:38

Nyomás alá kerültek a Gazprom részvényei a hét közepén, a befektetők csalódottan vették tudomásul, hogy az orosz gázóriás nem fizet osztalékot a tavaly megtermelt profitja után. 

Nem fizet osztalékot a Gazprom, az orosz költségvetés is bánja / Fotó: Baloncici / Shutterstock

Az energiavállalat szerdai döntése a Kremlnek is fájhat, mivel legnagyobb, 41 százalékos tulajdonosa az orosz állam, így az Ukrajnával háborúzó ország költségvetése is szegényebb lesz egy jókora összeggel.

Oroszország legnagyobb földgáztermelőjének részvényei közel 1 százalékot ereszkedtek csütörtökön a moszkvai tőzsdén, tovább mélyítve az előző nap elszenvedett 3,5 százalékos esést. 

A befektetőket a részvényesi juttatás elmaradása mellett az is aggasztja, hogy Oroszországnak továbbra sem sikerült megállapodást kötnie egy Kínába vezető új gázvezetékről. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán látogatott Pekingbe, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyaljon, de a két vezető nem tudott áttörést elérni a tervezett Power of Siberia 2. gázvezeték ügyében, amely lehetővé tenné Oroszország számára, hogy több mint kétszeresére növelje Kínába irányuló földgázexportját.

A diplomáciai csúcstalálkozóra nem sokkal azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök is vizitált a kínai fővárosban.

A moszkvai tőzsde fő indexe 1,2 százalékkal esett vissza szerdán, mivel nem tudta elviselni a kettős csalódást: a Kínából érkező jelentéseket a Power of Siberia 2. projekt megvalósításának időkeretét övező bizonytalanságról, valamint a Gazprom osztalékfizetésének elmaradását

idézte a Reuters a Sinara Investbank közleményét.

 

A Gazprom piaci kapitalizációja mostanra 2,8 ezermilliárd rubelre (40 milliárd dollárra) zsugorodott, ami messze elmarad a vezetőség által 2008-ban célul kitűzött ezermilliárd dolláros tőzsdei értéktől.

Az orosz vállalat 2023-ban még tetemes veszteséggel zárt, 2024-ben visszatért a jövedelmező működésre, ennek ellenére tavaly sem fizetett osztalékot. A társaság nyeresége az egy évvel korábbi 1,22 ezermilliárdról 1,31 ezermilliárd rubelre nőtt 2025-ben.

Az idei kilátások sem rosszak, az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium múlt heti közlése szerint a korábbi előrejelzésekhez képest is nagyobb, összesen 688,4 milliárd köbméter lehet Oroszország 2026-os gáztermelése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
