Meg sem kottyantak a Gránit Banknak a különadók, csúcseredményekkel rukkolt ki a digitális bank

A Gránit Bank adózás utáni számviteli nyeresége 16,7 százalékkal, 6,6 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, annak ellenére, hogy az egy összegben elszámolt bankadó, extraprofitadó 29,7 százalékkal magasabb volt - derül ki a digitális pénzintézet csütörtök reggel publikált gyorsjelentéséből.

Meg sem kottyantak a Gránit Banknak a különadók / Forrás: Gránit Bank

Szinte minden soron javultak a Gránit Bank eredményei

Sőt, a menedzsment szerint most tette le az asztalra a bank minden idők legmagasabb egyedi szintű nettó eredményét. Az adózás előtti eredmény 6,9 milliárd forint volt, amely 15 százalékkos növekedés éves bázison. A kapott osztalék és az egy összegben elszámolt rendszeradók arányosításával az első negyedév adózott eredménye 53,7 százalékkal magasabb a a bázisnál.

Az emelkedő profit azért szép teljesítmény, mert az éves extraprofitadó teljes összegét az első negyedévben kell lekönyvelniük a bankoknak, amely később csökkenhet az állampapír-vásárlások eredményeként.

Az adócsökkentési lehetőséget azonban tavalyhoz képest is korlátozták. A korábbi 50 százalék helyett ugyanis legfeljebb 30 százalékkal csökkenthető az extraprofitadó az állomány növekményével.

A bank hitel- és kötvény-záróállománya 4,4 százalékkal nőtt a piac 2,5 százalékos bővülésével szemben. A betétállomány pedig 12 százalékkal gyarapodott nőtt, a piac 8,6 százalékos növekedését meghaladva.

A Gránit Bank piaci részesedése a mérlegfőösszegét tekintve 2,2 százalékra, betétállományban 3,5 százalékra, míg hitelállományban 2,3 százalékra nőtt március végére. A lakossági üzletágban 30 százalékkal, a vállalati üzletágban 27 százalékkal több számlanyitás történt, mint az előző év első negyedében.

A nemteljesítő hitelek állománya az időszak végén 0,4 százalék volt, holott a piaci átlag a tavalyi év végén 2,1 százalékot tett ki.

A működési költség/mérlegfőösszeg mutató értéke a Gránit Bank esetében 1,0 százalék volt a bankszektor 1,8 százalékos értékével szemben. A kapott osztalék és az egy összegben elszámolt rendszeradók arányosításával a működési költség/bevételek (CIR) ráta 40,4 százalékos értéke 49,3 százalékponttal jobb a piac átlagánál (89,7 százalék).