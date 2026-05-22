Készülnek a befektetők a nagy szabadalmi szakadékra

Nem indították erősen 2026-ot az egészségügyi részvények, nem láthattunk olyan mértékű csökkenést a szektoron belül, mint 2025 első fél évében, de a szektorszintű javulás láthatóan megakadt. Az alulteljesítés magyarázataként számos okot fel lehet sorolni, többek közt a politikai bizonytalanságot Trump gyógyszereket érintő árpolitikájával kapcsolatban, az emelkedő energiaköltségeket, illetve a befektetői pénzek kifelé irányuló rotációját a defenzív szektorokból az AI-mánia közepette. Megkezdődött viszont egy másik trend, amely akár a következő évekre is meghatározhatja a globális gyógyszeripar formálódását. Ez nem más, mint a „patent cliff” jelenség felgyorsulása.

Szabadalmi szakadék a gyógyszeriparban / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Patent cliff a gyógyszeriparban

A patent cliff angol kifejezés, magyarra talán szabadalmi szakadéknak lehet lefordítani, azt a jelenséget írja le, amikor egy gyógyszergyártó cég kulcsfontosságú készítményének szabadalmi védettsége lejár, és emiatt a termék eladásaiból befolyó bevételek rohamos gyorsasággal esnek vissza, mintha egy szakadék széléről zuhannának be. Erre rengeteg példát láthattunk az utóbbi években is (például az AbbVie 2023-as Humira szabadalom lejárata), tehát egy meglehetősen átlagos jelenségről van szó.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a gyógyszerszabadalmak folyamatosan járnak le, akkor miért lenne ez a jelenség most annyira vízválasztó trend a gyógyszerpiacon. A kérdésre a választ a következő néhány évben lejáró szabadalmak mérete adja, hiszen iparági becslések alapján egészen elképesztő,

akár 156 milliárd dolláros bevételkiesést szenvedhetnek el a nagy gyógyszergyártók 2026 és 2028 között.

Az alábbi ábra is jól érzékelteti, hogy számottevő emelkedés várható a szabadalmi lejáratok tekintetében az előző évek trendjéhez képest. 2010 óta évente jellemzően 35 milliárd dollár körüli bevétel esik ki a szabadalmi védelem lejárata miatt, de az előttünk álló három évben az éves kiesés mértéke várhatóan ennél 50 százalékkal magasabban alakul.

A nagy, originális gyógyszeripari szereplőknek nem kedvez a szabadalmi védelmek lejárata, ám a generikus gyógyszerek gyártóinak lehetőséget teremt. Az elsősorban generikus gyártást végző alpiacon az alábbi piacvezető cégeket emelhetjük ki:

a svájci Sandoz, amely a Novartis gyógyszeróriásból lett spin-offolva 2023-ban,

az izraeli Teva, amely az utóbbi években állt át egyre inkább generikus készítmények gyártására,

és az amerikai Viatris, amely a Mylan és a Pfizer generikus ága, az Upjohn összeolvadása után jött létre.

Ezek a cégek

jellemzően alacsonyabb piaci értékeltség mellett forognak az originális gyógyszergyártókhoz képest,

amit jól mutat, hogy a Viatris és a Teva részvénye is 3-4 körüli 12 havi előretekintő P/E-rátán forgott 2020 és 2023 között. Az utóbbi időszakban azonban láthatóan megindult az átértékelődés a piacon, ami az értékeltségi mutatók és a részvényárfolyamok markáns emelkedésével járt. A piac tehát már elkezdhette árazni a „patent cliff” hatást a generikus gyógyszergyártók esetében, de míg a Teva értékeltsége 13 feletti szinteket ért el, addig a Viatris egyelőre lemaradónak számít ebben a tekintetben: csak 6-os P/E-átát ért el.