Deviza
EUR/HUF358,94 -0,07% USD/HUF308,93 -0,09% GBP/HUF414,94 -0,08% CHF/HUF392,93 -0,04% PLN/HUF84,57 -0,17% RON/HUF68,43 -0,13% CZK/HUF14,78 -0,08% EUR/HUF358,94 -0,07% USD/HUF308,93 -0,09% GBP/HUF414,94 -0,08% CHF/HUF392,93 -0,04% PLN/HUF84,57 -0,17% RON/HUF68,43 -0,13% CZK/HUF14,78 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
gyógyszergyártók
tőzsde

Készülnek a befektetők a nagy szabadalmi szakadékra

Az egészségügyi szektor nem indította az idei évet kifejezetten erősen a részvénypiacokon, de a szektorban kiemelkedő módon a generikus gyógyszeripari részvények többéves csúcsszintekre törtek ki az utóbbi hetekben. Közben egyre inkább előtérbe kerül a „patent cliff” jelenség, ami éppen ennek az alszektornak lehet kedvező trend a következő években.
Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője
2026.05.22, 07:01

Nem indították erősen 2026-ot az egészségügyi részvények, nem láthattunk olyan mértékű csökkenést a szektoron belül, mint 2025 első fél évében, de a szektorszintű javulás láthatóan megakadt. Az alulteljesítés magyarázataként számos okot fel lehet sorolni, többek közt a politikai bizonytalanságot Trump gyógyszereket érintő árpolitikájával kapcsolatban, az emelkedő energiaköltségeket, illetve a befektetői pénzek kifelé irányuló rotációját a defenzív szektorokból az AI-mánia közepette. Megkezdődött viszont egy másik trend, amely akár a következő évekre is meghatározhatja a globális gyógyszeripar formálódását. Ez nem más, mint a „patent cliff” jelenség felgyorsulása.

gyógyszeripar
Szabadalmi szakadék a gyógyszeriparban / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Patent cliff a gyógyszeriparban

A patent cliff angol kifejezés, magyarra talán szabadalmi szakadéknak lehet lefordítani, azt a jelenséget írja le, amikor egy gyógyszergyártó cég kulcsfontosságú készítményének szabadalmi védettsége lejár, és emiatt a termék eladásaiból befolyó bevételek rohamos gyorsasággal esnek vissza, mintha egy szakadék széléről zuhannának be. Erre rengeteg példát láthattunk az utóbbi években is (például az AbbVie 2023-as Humira szabadalom lejárata), tehát egy meglehetősen átlagos jelenségről van szó.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a gyógyszerszabadalmak folyamatosan járnak le, akkor miért lenne ez a jelenség most annyira vízválasztó trend a gyógyszerpiacon. A kérdésre a választ a következő néhány évben lejáró szabadalmak mérete adja, hiszen iparági becslések alapján egészen elképesztő, 

akár 156 milliárd dolláros bevételkiesést szenvedhetnek el a nagy gyógyszergyártók 2026 és 2028 között.

Az alábbi ábra is jól érzékelteti, hogy számottevő emelkedés várható a szabadalmi lejáratok tekintetében az előző évek trendjéhez képest. 2010 óta évente jellemzően 35 milliárd dollár körüli bevétel esik ki a szabadalmi védelem lejárata miatt, de az előttünk álló három évben az éves kiesés mértéke várhatóan ennél 50 százalékkal magasabban alakul.

 

A nagy, originális gyógyszeripari szereplőknek nem kedvez a szabadalmi védelmek lejárata, ám a generikus gyógyszerek gyártóinak lehetőséget teremt. Az elsősorban generikus gyártást végző alpiacon az alábbi piacvezető cégeket emelhetjük ki:

  • a svájci Sandoz, amely a Novartis gyógyszeróriásból lett spin-offolva 2023-ban,
  • az izraeli Teva, amely az utóbbi években állt át egyre inkább generikus készítmények gyártására,
  • és az amerikai Viatris, amely a Mylan és a Pfizer generikus ága, az Upjohn összeolvadása után jött létre.

Ezek a cégek 

jellemzően alacsonyabb piaci értékeltség mellett forognak az originális gyógyszergyártókhoz képest,

amit jól mutat, hogy a Viatris és a Teva részvénye is 3-4 körüli 12 havi előretekintő P/E-rátán forgott 2020 és 2023 között. Az utóbbi időszakban azonban láthatóan megindult az átértékelődés a piacon, ami az értékeltségi mutatók és a részvényárfolyamok markáns emelkedésével járt. A piac tehát már elkezdhette árazni a „patent cliff” hatást a generikus gyógyszergyártók esetében, de míg a Teva értékeltsége 13 feletti szinteket ért el, addig a Viatris egyelőre lemaradónak számít ebben a tekintetben: csak 6-os P/E-átát ért el.

 

A patent cliff hatás keltette hátszél mellett az is segíthette a részvények értékeltségét, hogy a magas adósságállományokat sikerült érdemben lecsökkenteni. A Teva hosszú távú adósságállománya még 2016-ban ugrott meg 8 milliárdról 32 milliárdra, miután felvásárolták az Actavis Genericset, de az utóbbi évek stabil visszafizetéseinek köszönhetően az adósságállomány 15 milliárdra csökkent 2025-re. A Viatris esetében még a Mylan és az Upjohn 2020-as összeolvadását követően ugrott meg a társaság adóságállománya, ami a részvényesi megítélésnek sem segített, ezt az alacsonyabb értékeltségi mutató is tükrözte. Viszont azóta a cég hosszú távú adósságállománya a 2020-as 22,4 milliárd dollárról 2025-re 12,5 milliárdra csökkent, tehát mindkét cég jelentős mértékben tudta csökkenteni adósságait, javítva a részvényesi megítélésen.

Látva a két cég között hasonlóságokat, felmerülhet a kérdés, hogy a Viatris értékeltsége miért marad el még mindig, miközben a Tevával megegyező profitmarzsokat tud felmutatni a cég. Egy magyarázó tényező lehet, hogy ugyan a Teva főleg generikus gyártásból termeli ki bevételét, de némi originális bevétellel is rendelkezik az Ajovy és Austedo készítmények után, így a növekedési potenciálja is magasabb.

 

Az mindenesetre elmondható, hogy miközben az egészségügyi szektor egésze nem tud jelentős emelkedést felmutatni idén, addig a generikus gyógyszergyártók többéves csúcsszintekre emelkedtek. 

A szabadalmi védelem lejáratai akár további hátszelet generálhatnak a szektor szereplőinek a következő években, amelyek egyre inkább a költséghatékonyság javítására fókuszáltak az utóbbi években, ez versenyelőnyt biztosíthat számukra az originális gyógyszergyártókkal szemben a már generikussá váló készítmények gyártásában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu