Ezek a részvények lehetnek a hantavírus-járvány nyertesei

A fertőzés aligha okoz akkora törést az életünkben, mint a Covid, de vannak részvények, melyek profitálhatnak a betegség elszabadulásából. A hantavírus-részvényekkel azért érdemes óvatosnak lenni.
K. B. G.
2026.05.12, 08:49

Nem valószínű, hogy a hantavírus a Covidhoz hasonló fennakadásokat okoz a világgazdaságban, legalábbis az eddigi információk szerint egy emberről emberre ritkán terjedő fertőzésről van szó, amit a hatóságok ellenőrzésük alá vontak.

FRANCE-ILLUSTRATION-HANTAVIRUS
A hantavírus hatása nem összevethető a koronavírussal / Fotó: Hans Lucas via AFP

Erről beszélt Donald Trump amerikai elnök, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) értékelése szerint a hantavírus közegészségügyi veszélye alacsony. Ennek ellenére sokan vannak, akik tőkepiaci lehetőségekt látnak a betegségben és megpróbálják kideríteni, hogy mely részvények lehetnek egy esetleges járvány nyertesei. Ezek közül a részvények közül érdemes a Modernát kiemeleni, melynek árfolyama hétfőn nagyot ugrott, miután a vállalat bejelentette, hogy preklinika vizsgáltokat végez a kórokozón.

A hantavírus inkább a hangulaton változtathat, óriási bevételt senkinek sem hoz

Azonban a CNBC összefoglalója idézi az Evercore ISI múlt heti elemzését is, mely szerint a Moderna kedvelt részvény a kisbefektetők körében, ezért az árfolyamot inkább a hangulat mozgatja, ugyanis a hantavírus egy alacsny esetszámú, strukturálisan kis piac, így aligha változtatja meg a bio-tech cég kilátásait érdemben. Ennek megfelelően 

a Moderna hétfőn hiába ralizott napközben mintegy 10 százalékot, végül több mint 2,5 százalékos mínuszban járt az árfolyam.

Ugyancsak kérészéletű volt más vakcinafejlesztő és bio-tech cégek árfolyamának ugrása, így a nyitás előtti kereskedésben hiába szerepelt jól az Inovio Pharmaceuticals, a Novavax vagy az Emergent BioSolutions, később mind a három részvény elvesztette a korábbi nyereségeit.

Ha újra lezárnak mindent, ez a részvény nagyot mehet

A Covid időszak egyik sztárpapírja, a távmunkát megkönnyítő Zoom is csak a hétfői kereskedés elején erősödött, ám később ez a részvény is eséssel zárta a napot. A Zoom kilátásait az is csökkentheti, hogy a technológia óriáscégek, mint a Microsoft vagy az Alphabet ma már szintén kínálnak hasonló megoldásokat. Ráadásul egyelőre alig pár esetet jegyeztek fel a fertőzésből, aminek tulajdonságai különböznek a koronavírustól, így jelenleg szó sincs széleskörű lezárásokról, amik a távmunkát segítő megoldások előretörését ösztönöznék. Az is igaz azonban, hogy a Hormuzi-szoros hatására kibontakozó energiaválság tompításának egyik módja pont a távmunka ösztönzése lehet.

A hantavírus megjelenése kapcsán persze nemcsak a részvénypiacon köthetünk fogadásokat, így az előrejelzési piacokon számos lehetőség lehet elérhető és természetesen indult már a fertőzés nevét viselő mémcoin is, egyelőre apró piaci kapitalizációval.

