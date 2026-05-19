A lakáscélú beruházások is megérzik az iráni háborút – figyelmeztet a legnagyobb barkácslánc

A közel-keleti háború inflációgerjesztő hatásait az amerikai lakásépítő-szépítő beruházások is megszenvedhetik. Egyelőre még megy üzlet, de a Home Depot tapasztalatai szerint egyre megfontoltabbakká válnak a vásárlók.
Kriván Bence
2026.05.19, 15:48

A Home Depot negyedéves teljesítményével felülmúlta ugyan a piaci várakozásokat, s meg is erősítette az új, május elején indult 2026-os üzleti évének célszámait, mégis inkább azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az amerikai-iráni háború negatív hatásait ecsetelte a keddi New York-i tőzsdenyitást megelőzően közzétett gyorsjelentésében

A Home Depot közel 2400 építőanyag- és barkácsáruházat üzemeltet Észak-Amerikában / Fotó: FREDERIC J. BROWN

A világ legnagyobb építőanyag-ipari-, barkács- és lakberendezési áruházláncát üzemeltető társaság arra figyelmeztetett, hogy az energiaárak és a szállítási költségek emelkedése, tovább a jelzáloghitelek költségeinek szükségszerű emelkedése olyan káros inflációs hatást válhat ki.

A Home Depot aggódva szemléli a közel-keleti háború piaci hatásait

Ez az észak-amerikai lakásépítési és felújítási piac aktivitására is nyomást gyakorol, azaz az építkezések volumene csökkenhet és a lakossági kisebb-nagyobb felújítási projektek is csúszást szenvedhetnek, vagy szűkebb költségvetésből valósulhatnak meg. Szerencsére ezt azonban még nem érzik a bőrükön, de az előjelek erre utalnak. 

Ha csak a május elején véget ért első üzleti negyedév szikár számait nézzük, akkor a Home Depot-nak nem lehetne oka a panasza. Árbevétele 4,8 százalékos emelkedéssel 41,77 milliárd dollárra nőtt, szemben a londoni LSEG tőzsdecsoport elemzőinek 41,52 milliárd dolláros becslésével, míg 3,29 milliárd dolláros nettó nyeresége 0,6 százalékkal jobb a piaci várakozásoknál, de 4,2 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi időszakéhoz viszonyítva. 

Az egy látogatásra eső költés egy év alatt 1,9 százalékkal emelkedett. A teljesítmény és az idén már másodszor megerősített célszámok tükrében a piacnak küldött figyelmeztetést nem tudták mire vélni a Wall Steeten sem, a Home Depot részvényei a nyitás előtti kereskedésben 0,4 százalékkal csúsztak lejjebb. Megerősített éves előrejelzésében a konzervatív becsléseiről ismert Home Depot arra számít, hogy

  • összehasonlítható árbevétele a stagnálás és a 2,0 százalékos bővülés közé esik,
  • korrigált nyereségnövekedése a stagnálás és a 4,0 százalékos növekedés között lehet,
  • üzemi haszonkulcsa a 12,4-12,6 százalékos lehet az üzleti év végére.

A vállalati ügyfélkör magasabb tűrőképességében bíznak

A társaság egyre inkább a biztos bevételeket generáló vállalati ügyfelekre fókuszál, számukra bővíti a szolgáltatásait, segít például az anyaglisták összeállításában és a beszerzésben a projektek építőanyag beszerzési költségvetését is modellezve, és figyelemmel kísérve segíti a munkájukat, emellett számos digitális, mesterséges intelligencia vezérelt alkalmazással is az ügyfelek szolgálatába áll. 

z már nem is újdonság, hogy térítés fejében kisebb projekteknél a tervezésben segítenek, ez a szolgáltatás már a Magyarországon működő barkácsáruházaknál is igénybe vehető.

A Home Depot május elején Észak-Amerikában 2361 szakáruházat üzemeltetett, alkalmazottainak száma pedig eléri a 470 ezret. Idén 15 egységgel bővülhet a hálózatuk.

