Csillagközi tőzsdei rajt vagy irracionális eufória?
A Reuters információi szerint a SpaceX 2026-ban akár 1,75 billió dolláros értékeltséggel léphet tőzsdére, miközben az IPO mérete elérheti a 75 milliárd dollárt, ami minden idők legnagyobb kibocsátásává teheti. A konkrét időzítés is körvonalazódik: a cég már benyújtotta a szükséges dokumentumokat, és a roadshow akár már júniusban elindulhat. Véleményem szerint a szokásos három fázist élheti meg az IPO.
Rövid távon – eufória és likviditási hullám
A rövid távú kép egyértelműen optimista. A Space Capital első negyedéves jelentése szerint már az IPO várakozása is rekordszintre emelte az űripari befektetéseket: 2026 első három hónapjában 7,95 milliárd dollár áramlott a szektorba, közel duplája az előző negyedévnek. Úgy látszik, hogy a kibocsátók erre az érdeklődésre szeretnének még egy lapáttal rátenni.
Szintén a Reuters írta:
- a vállalat június elejére tervezi a roadshow elindítását,
- június 11-én egy nagyszabású eseményen lát vendégül 1500 kisbefektetőt.
A cégvezetés deklarált célja, hogy a lakossági szegmens minden eddiginél nagyobb szeletet kapjon a kibocsátásból. A befektetői keresletet tovább erősíti, hogy akár 30 százaléknyi retail allokáció is megjelenhet a kibocsátásban, ami szokatlanul magas, és fokozza a kezdeti árfolyam-emelkedés esélyét.
Középtávon – a fundamentumok visszahúznak
A fundamentális kép azonban lényegesen kevésbé kedvező. A több helyen is idézett, de meg nem erősített adatok szerint a vállalat 2025-ben mintegy 18,5–18,7 milliárd dollár bevétel mellett közel 5 milliárd dollár veszteséget termelhetett, elsősorban az AI-üzletág (xAI) miatt. Az AI divízió önmagában 6,4 milliárd dollár operatív veszteséget generálhatott, miközben a teljes beruházási összeg (CapEx) a hírek szerint elérte a 20,7 milliárd dollárt, amelynek több mint fele AI-fejlesztésekre ment.
A bevételi struktúra erősen koncentrált:
- a közkézen forgó információk szerint a Starlink hozta a forgalom nagy részét (mintegy 11,4 milliárd dollárt),
- a rakétaindítási üzletág csak 4 milliárd dollár körül termelt.
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi értékeltség jelentős része nem a meglévő cash flow-n, hanem jövőbeni, részben hipotetikus projektek (űrbeli adatközpontok, AI-infrastruktúra, Mars-program) árazásán alapul. Ezek közül több „nem bizonyított technológia”, amivel meglehetősen konzervatívan fogalmazunk.
Ez a fázis tipikusan az, ahol a piac áttér a lelkesedésről a számokra. A 1,75 ezermilliárd dolláros értékeltség mellett a cég P/S-mutatója 95 feletti tartományban mozoghat majd (15 milliárd dolláros „szolid” becsült árbevétel mellett), ami történelmi léptékben is extrém magas értékeltség. Persze ez az egész mutató önmagában is spekulatív. Elon Musk ráadásul a híresztelések szerint egy kettős részvényosztályos struktúrával (dual-class structure) tarthatja majd magánál az irányítást. Így lehet, hogy az intézményi befektetők óvatosak maradnak, és kivárnak a harmadik fázisig.
Hosszú távon – a hegemónia lehetősége
Tizenöt éves visszatekintésben azonban azoknak sem volt igazuk, akik a Teslához kapcsolódó álmokat kinevették, vagy távol maradtak a vállalat részvényeitől. A SpaceX vertikálisan integrált modellje – rakétaindítás, műholdas infrastruktúra (Starlink), valamint AI integráció – egyedülálló pozíciót hoz létre. A Reuters szerint a Starlink már most önmagában több száz milliárd dolláros értéket képviselhet, miközben az AI és űralapú infrastruktúra potenciális piacát ezermilliárd dolláros nagyságrendűként kommunikálják.
A kulcs az, hogy a jelenlegi extrém CapEx-ciklus képes-e magas marzsú üzleti modellé válni.
Ha igen, a SpaceX nem egyszerűen űripari vállalat lesz, hanem globális infrastruktúra-platform. Ezzel egyszerre jelenhet meg a telekommunikáció, a védelem és az AI compute (számítási kapacitás) piacán.
De addig, amíg eljutunk a harmadik fázisig, jobb, ha a realitás talaján maradunk. Mert az 1750 milliárd dolláros célértékeltség jelentős ugrás az 1250 milliárd dolláros kombinált értékhez képest, amelyet februárban határoztak meg, amikor a SpaceX egyesült Musk mesterségesintelligencia-startupjával, az xAI-jal. Ráadásul
az értékeltség űrhajó módjára emelkedik.
Ennek meghatározásához hagyományosan a Reuters által is említett, nagyjából félévente megtartott aukciók szolgáltak alapul. Ezeken az eseményeken a dolgozók és a befektetők értékesíthették részvényeiket, lehetővé téve a készpénzhez jutást egy olyan cégből, amely közel 25 évig zárt körű maradt. A legutóbbi, 2025. decemberi licit pedig még csak 800 milliárd dollárra értékelte a céget, az xAI-jal való egyesülés előtt.
A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.