Varga Mihály belecsapott az állóvízbe, Magyar Péter máris megkapta a kamatcsökkentést, de nem úgy ahogy gondolnánk – a forint azonnal zuhant

Implicit kamatcsökkentést hajtott végre szerdán a Varga Mihály vezette jegybank. A forint gyengülni kezdett a monetáris kondíciók lazítására.
K. T.
2026.05.13, 10:41
Frissítve: 2026.05.13, 11:59

A  javuló piaci és likviditási feltételekre hivatkozva 5,75 százalékról 5,25 százalékra csökkentette devizaswap-instrumentumának implicit kamatlábát Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán. A jegybank ezzel tulajdonképpen kamatcsökkentést hajtott végre. A forint azonnal gyengülni kezdett a jegybank lépésére.

A Varga Mihály vezette jegybank implicit kamatcsökkentést hajtott végre / Fotó: Vémi Zoltán /  Világgazdaság

Az MNB közleménye szerint a jövőben a devizaswapokat a referencia-kamatlábhoz (jegybanki alapkamathoz) képest 100 bázisponttal alacsonyabb szinten kínálják majd.

„Az eszköz célja, hogy tartalék lehetőségként szolgáljon a devizaswap-piacon, ezáltal biztosítva a kamat transzmisszió hatékonyságát” – közölte az MNB. Az új árazás, amely 100 bázisponttal alacsonyabb az alapkamatnál, megegyezik azokkal a feltételekkel, amelyeket a jegybank 2024 decembere előtt kínált az ilyen típusú eszközökre.

Ez a lépés nem jár a szigorú és óvatos monetáris politikai irányvonal megváltozásával, és nagyobb teret enged a piaci alapú folyamatok érvényesülésének

 – áll a jegybank közleményében.

A forint azonnal és jelentős gyengüléssel reagált az MNB beavatkozására, visszadva kisebb előnyét az euróval szemben. A 0,2 százalékos délellőtti előny fél százalékos mínuszba fordult át, a közös európai pénz jegyzése ezzel 357,2 forintról 359,8 forint fölé szökött fél tizenkettőig.

A dollárhoz képest 0,9 százalékkal csúszott vissza a forint, a keresztárfolyam 307,5 forintig szaladt rövid időn belül.

A régiós devizákkal szembeni előnyét is visszaadta a magyar pénz: a lengyel zloty fél százalékkal, a cseh korona pedig 0,45 százalékkal drágult.

A forintralit fékezné a jegybank, Varga Mihályék a piacot is tesztelik

Az MNB beavatkozásáról beszámoló Bloomberg jelentése szerint a mostani lépéssel a jegybank a befektetőket is teszteli, és olyan megoldásokat keres, amelyekkel korlátozhatja a forint erősödését, amely a márciusi mélypont óta 10 százalékkal értékelődött fel.

A magyar állampapírok és a forint az idei év egyik legnagyobb feltörekvő piaci emelkedését mutatták, miután a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados választási győzelmet aratott az áprilisi országgyűlési válazstásokon. Az új miniszterelnök radikális változást ígért a gazdaságpolitikában Orbán Viktor és a Fidesz 16 éves kormányzását követően. Kívánságai között szerepel a gazdasági növekedés újraindítása, a költségvetési hiány csökkentése és az euró bevezetésének előkészítése.

Kuralai Zoltán MNB-alelnök a múlt héten a Bloombergnek még azt nyilatkozta, hogy a forint erősödése mérsékelheti az inflációs pályát, és mozgásteret biztosíthat a kamatok tekintetében. A jegybank júniusban teszi közzé frisített inflációs előrejelzését. 

A Magyar Nemzeti Bank óvatos a 6,25 százalékos alapkamat csökkentését illetően, amely – Románia mögött – jelenleg a második legmagasabb irányadó kamatláb az Európai Unión belül.

Az MNB mai lépésével tovább erősödnek azok a kockázatok, hogy az alapkamat csökkentésére már a negyedik negyedévnél hamarabb, akár a következő hónapokban sor kerülhet. Ugyanakkor a mai MNB lépés megerősíti azt a várakozásunkat, hogy a forint már túlságosan erős lett az elmúlt hetekben, így fenntartjuk azt a várakozásunkat, hogy a nyári hónapokban inkább 360-370 forint között mozoghat az euró/forint devizapár, őszre pedig 370 forint fölé drágulhat az euró

 – kommentálta a fejleményeket Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának igazgatója.

Az új kormány bevezetné az eurót

A frissen hivatalba lépett új pénzügyminiszter, Kármán András keddi parlamenti meghallgatásán ígéretet tet rá, hogy néhány hónapon belül hazahozzák a befagyasztott uniós forrásokat, és négy éven belül teljesítik az euró bevezetésének összes feltételét. Kármán üzenete „pontosan az volt, amit a piac hallani akart”, így a magyar piac továbbra is bikahangulatban maradt – értékelt František Táborský, az ING Bank stratégája.

Kármán András szerint ugyanakkor a kormány inkább azt szeretné, ha ez a piaci fellendülés még olcsóbb finanszírozási költségekben nyilvánulna meg, mintsem egy túlzottan erős valutában. Lefordítva: alacsonyabb kamatok mellett tudja finanszírozni magát a magyar állam. Fekete felhők is megjelentek azonban az égen: az iráni háború az infláció újrafelpörgésének veszélyeit szállította.

Túl erős a forint, visszafogott GDP-bővüléssel számol idén a CIB Bank
Az iráni háború alapjaiban írta át az év eleji prognózisokat, miközben a kétharmados kormányzati felhatalmazás érdemi bizalomerősítő tényező a hazai pénzpiacokon. Visszafogott növekedés, 3 százalék feletti infláció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta jellemezheti a magyar gazdaságot 2026-ban – hangzott el a CIB Bank elemzőinek sajtóreggelijén, még az MNB bejelentése előtt.

