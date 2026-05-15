Kezd újra érdekessé válni a kínai technológiai szektor, különösen az Alibaba

A kínai technológiai részvények az elmúlt években látványos tőkepusztításon mentek keresztül. A 2020 végén elindított szabályozói szigorítások súlyos nyomás alá helyezték az olyan óriásokat, mint az Alibaba, a Tencent vagy a JD.com. A befektetői bizalom megrendült, a szektor pedig évekre leszakadt az amerikai technológiai részvényektől és a Nasdaq-100 teljesítményétől. Most azonban egyre több jel utal arra, hogy a piac ismét elkezdte újraárazni a kínai technológiai sztorit.

Kezd újra érdekessé válni a kínai technológiai szektor / Fotó: AFP

A kínai technológiai cégek értékeltsége alacsony szinten maradt

Technikai oldalról javul a kép, a kínai internetes részvényeket követő KWEB ETF február óta először tudott érdemben az 50 napos mozgóátlaga fölé emelkedni. Rövid távon ráadásul a napokban zajló államfői találkozó is fontos katalizátor lehet, amely újabb lendületet adhat az árfolyamoknak.

A szabályozói környezet jelenleg kevésbé ellenséges, mint néhány évvel ezelőtt. A legsúlyosabb szigorítási hullám vélhetően lezárult, a kínai vezetés pedig 2023 óta fokozatosan a magánszektor támogatásának irányába mozdult el.

Ezzel párhuzamosan a kínai technológiai vállalatok értékeltsége historikusan alacsony szinten maradt nyugati versenytársaikhoz képest.

A KWEB és a Nasdaq-100 teljesítménye között kialakult jelentős szakadék legalább részleges záródása is komoly felértékelődési potenciált hordozhat.

A fundamentális háttér is egyre kedvezőbb.

Kína 2030-ra több mint 140 milliárd dollárra bővítené a hazai AI-ipar méretét, miközben a kapcsolódó ágazatok összesített értéke egyes becslések szerint az 1,4 billió dollárt is elérheti.

Bár ezek részben stratégiai célkitűzések, a kapacitásépítés már jelenleg is intenzív ütemben zajlik.

Kína ma a globális számítási kapacitás mintegy 26 százalékát adja, miközben

a vezető AI-kutatók közel fele kínai háttérrel rendelkezik.

A 2025 elején bemutatott DeepSeek R-1 modell pedig azt is demonstrálta, hogy Kína képes globálisan versenyképes mesterségesintelligencia-modelleket fejleszteni, ráadásul az amerikai versenytársaknál jóval alacsonyabb költségszinten.